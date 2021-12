«El desarrollo está en ruinas, muchos fanáticos se sentirán decepcionados», según un informante.

No pago por posibles consideraciones Approccio alla The Last of Us en Star Wars Eclipse, la persona que pasa por alto el AccNGT de diseño propio aparece en las redes sociales para presentar los desarrollos en GTA 6 y su evolución.

Al reconectarnos con las últimas reflexiones sobre Cambiar el tono y la dirección de GTA 6 Un cofundador de Rockstar advirtió: «Deep Throat» se dirige directamente a los fanáticos de Grand Theft Auto para advertirles e invitarlos a prepararse para lo que podría ser, dice. Amargas decepciones.

Según los informantes, de hecho, «Algunas personas no se dan cuenta de lo complicado que puede ser el desarrollo de GTA 6. Realmente creo que muchos fanáticos estarán muy decepcionados con algunos aspectos del juego, incluso si no desde un punto de vista puramente gráfico».

A la luz de estos próximos desarrollos, según los expertos, de una fuente dentro de Rockstar, todo apunta a eso. «Si GTA 6 se anuncia oficialmente a finales de este año o principios de 2022, de hecho habrá cierta preocupación». La presentación de GTA 6 en este período de tiempo, indica a los iniciados, significa ver un anuncio El proyecto aún no está listo Por lo tanto, inevitablemente estaría destinado a decepcionar a los fanáticos masivos.

Como es habitual, invitamos a quienes nos siguen a tomar con cautela este tipo de imprudencia y tener en cuenta su veracidad, es decir, rumores provenientes de fuentes cuya credibilidad es cuestionable. Discurso sobre las últimas noticias sobre Contrato de GTA OnlineLa próxima expansión combinada para el modo multijugador de GTA V con Franklin E. Dr. Dre Fue anunciado oficialmente por Rockstar en los últimos días.