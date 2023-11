El cruce de Gaza y Rafah está cerrado de nuevo. Hay enfrentamiento por las ambulancias: “Hamás las utiliza” – Corriere.it

De nuestro corresponsal

Jerusalén – Bab Rafá Ha permanecido cerrado y ahora es un estrecho pasillo entre bloques de hormigón erigidos por los egipcios. En los últimos días pasaron por aquí un millar de palestinos con pasaporte extranjero, incluido el italiano, así como heridos graves. por aqui No podrá aprobar si los líderes de Hamás no incluyen su nombre en la lista. Si no está marcada al lado la aprobación de los soldados israelíes y árabes que custodian el cruce. El mecanismo falló ayer. No se trata de diplomacia, sino de guerra.