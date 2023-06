‘El contraataque aún no ha comenzado’

«Cuando comience el contraataque, todos lo notarán.Ucrania aún no ha lanzado una ofensiva contra Rusia en la guerra que comenzó hace más de 15 meses, así lo afirmó el secretario del Consejo de Seguridad Nacional de Ucrania, Oleksiy Danilov, citando a Ukrinform, explicando que las fuerzas de defensa de Kiev no tienen hoy la contraofensiva planificada para liberar los territorios ocupados por Rusia ha comenzado, temporalmente.” Nuestras fuerzas armadas decidirán cuándo comienza todo esto. Danilov agregó que los rusos consideraron erróneamente el avance del ejército ucraniano en algunos lugares como el comienzo de una gran operación.

Leer también

PRESA DE KAKHOVKA

Al menos tres personas han muerto en las inundaciones después de la destrucción de la presa Kakhovka en el sur de Ucrania. Así lo informaron los medios ucranianos. Según el periódico Kiev Independent, las víctimas se ahogaron.

presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que estaba «conmocionado» por lo que llamó el «fracaso» de las Naciones Unidas y la Cruz Roja Internacional. quien dijo que no envió ayuda a la población afectada por el desastre luego del ataque a la represa Kakhovka en la región de Kherson, en el sur de Ucrania. Aunque el desastre había ocurrido varias horas antes, «no estaban aquí», dijo Zelensky a los periódicos Bild y Die Welt, así como a Politico. No obtuvimos respuesta. Me sorprendió”, agregó Zelensky.

presidente francés emmanuel macron Escribió en Twitter que había «expresado al presidente Zelensky» su solidaridad con el pueblo ucraniano tras el ataque a la represa Kakhovka. Francia condena este acto atroz, que pone en peligro a la población. En las próximas horas enviaremos ayuda para atender las necesidades inmediatas».

Sigue gritando acusaciones

La orden de volar la represa Kakhovka provino directamente del presidente ruso, Vladimir Putin. Dijo que el nivel del agua en el embalse se elevó deliberadamente para «causar más daño». Oleksey Danílov. «Los terroristas rusos volaron la presa«Usando explosivos, que colocaron hace mucho tiempo, en septiembre u octubre del año pasado», dijo Danilov a Radio Svoboda, «y fue el Kremlin, es decir, la oficina de Putin, quien ordenó este acto terrorista».

Según Danilov, las fuerzas rusas elevaron intencionalmente el nivel del agua en el embalse de la represa para maximizar el daño en una operación para impedir el contraataque ucraniano. «Están esperando un contraataque, y subieron el agua lo más alto posible. Era de 18,6 metros y la subieron por encima de los 19 metros. Amontonaron el agua intencionalmente para que la explosión causara más daños», dijo. Los rusos ocuparon la presa el 24 de febrero de 2022, el primer día de la invasión.

La viceministra de Defensa de Ucrania, Hanna Malyar, dijo que con el colapso de la represa Nova Kakhovka «los rusos, de hecho, se han causado más daños a ellos mismos y a sus fuerzas armadas», habiendo destruido fortificaciones y sitios militares en Ucrania con el ataque.

En entrevista con la televisión nacional, Maliar dijo: «Básicamente, las tierras que ahora están bajo el control del agresor son las más afectadas. Las tierras de sus unidades militares también se inundaron. Ahora está el problema de las minas, porque las minas vol. La situacin est completamente fuera de control ahora.

Para Putin, la «bárbara destrucción» de la central hidroeléctrica de Kajovka es un buen ejemplo de la peligrosa apuesta de escalada de las autoridades ucranianas.. El presidente ruso se pronunció al respecto con estas condiciones en una conversación telefónica que mantuvo con Recep Tayyip Erdogan, según informa RIA Novosti, subrayando que este es el primer comentario de Putin sobre el bombardeo de la presa.

El primer ministro británico Rishi Sunak lo dejó claro durante una visita a Estados Unidos Gran Bretaña «no puede decir con certeza» si Rusia golpeó la presa por Nova Kakhovka, agregando que «los servicios militares y de seguridad están trabajando en ello». En cualquier caso, «si esto es cierto, si resulta ser un acto deliberado» por parte del ejército de Moscú «representará un nuevo y terrible acto de barbarie por parte de Rusia».

Bajmut

Mientras tanto, en el frente de Bakhmut, las fuerzas de Kiev avanzaron entre 200 y 1100 metros en diferentes áreas. Así lo afirmó ayer el viceministro de defensa malyar, citando a ukrinform. «En Bakhmut, pasamos de la defensa al ataque, estamos en el tercer día. El enemigo se ve obligado a mantener sus posiciones, pero no puede. No tiene suficientes fuerzas», dijo Malyar.

misión ZUPPI

El presidente de la CEI, Matteo Zubi, que volvió de Ucrania, precisó ayer que su “misión no es de mediación”, la misión de paz “es una manifestación de interés, de cercanía, de escucha para que el conflicto pueda encontrar un camino hacia la paz. Todos los demás están a la espera para el final de la guerra o la especulación que tienen algunos”. Moscú evalúa positivamente los esfuerzos del Vaticano, aunque dice que no se han dado pasos concretos. Todo seguía en orden, explicó Zubi: «Como dijo Parolin, tenemos que pensar, tenemos que hablar con el Papa. Esperemos a que se mejore».