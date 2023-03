El colapso de Svb es una llave en el negocio de los bancos centrales. El aumento de precios se puede detener o incluso revertir

Detener. Uno de los efectos del colapso del Banco de California Svb puede ser «parálisis» los dos bancos centrales más grandes del mundo, La Reserva Federal y el Banco Central Europeo. Frente a la turbulencia de los mercados por las ondas de choque de las quiebras, aumentar las tasas de interés puede ser un movimiento imprudente. Así, es casi seguro otro alza de medio punto en la reunión del BCE del próximo jueves pregunta. Exactamente como el enfoque esperado Más cauteloso que la Fed. El escenario más probable ahora parece uno Tal vez hacer una pausa a lo largo de 2023 De la feroz campaña para aumentar el costo del dinero. Sin excluir la hipótesis de reducir el costo del dinero ya este año. Música para los oídos y prospectos de los inversionistas Algún alivio para aquellos con hipotecas de tasa ajustable O a punto de suscribirse a un nuevo servicio. Desde el pasado mes de julio, cuando el Banco Central Europeo empezó a subir el coste del dinero, las cuotas mensuales de una hipoteca media a tipo variable han subido unos 200 euros al mes, mermando el poder adquisitivo de los hogares ya debilitados por la inflación. Lo más probable es que Reserva Federal EEUU no subirá tipos de interés en la próxima reunión de marzo Ahora al 66%. Banco de inversiones Goldman Sachs Dijo hoy que no espera más aumentos en la próxima reunión de la Fed. 22 de marzo

La caída de Svb ha puesto de manifiesto un efecto secundario de la subida de tipos, quizás un poco subestimado hasta ahora. En general, las tasas más altas tienden a aumentar los ingresos de los bancos, razón por la cual las acciones bancarias se han comportado tan bien en los últimos meses. De hecho, la diferencia entre los intereses que pagan los bancos aumenta A los depositantes ya los que cobran comisión por los préstamos que realizan. Sin embargo, las tasas de interés más altas reducen el valor comercial de los valores gubernamentales (y los bonos en general). No hay problema si los valores se presentan hasta su vencimiento (el reembolso es igual al valor nominal), pero existe un problema potencial si es Necesito vender avance.

Las inversiones en bonos se pueden calcular de diferentes formas, pero la pérdida de su valor puede generar pérdidas y afectar así el capital del banco, obligándolo a fortalecerlo. Según datos de Corporación Federal de Seguros de Depósito (FIDC) Los bancos estadounidenses tienen pérdidas potenciales en el balance 620 mil millones Dólares, es decir, activos que han disminuido su valor en términos de precio, pero que aún no han sido vendidos. Para mitigar los riesgos y problemas, la Reserva Federal abrió la puerta a los bancos en problemas Consigue liquidez con préstamos a un plazo máximo de un año Oferte como garantía Bonos del gobierno, que se valorarán por su valor nominal (no por su valor de mercado actual). Pero el mismo argumento se puede aplicar a los bancos europeos e italianos. ayer Unicredit perdió 9%Intesa Sanpaolo 6%, Banco Bpm 8%. Las grandes caídas registradas por las acciones bancarias europeas parecen atribuirse a esta dinámica más que a la exposición muy modesta, si no existente, de la institución en quiebra de California. Según la agencia de calificación Moody’s (que hasta el jueves atribuía a Svb una calificación de confiabilidad Media y Alta, Sr. Dr.), “Los grandes bancos europeos generalmente están bien posicionados para evitar la necesidad de vender sus bonos con pérdidas”. Moody’s señaló que un tercio de los bonos del gobierno están en manos de bancos europeos Caducará en los próximos dos años.Esto asegura un flujo continuo de liquidez y reduce la necesidad de vender activos.

Ahora será una tarea difícil para los bancos centrales sopesar la gravedad de estos riesgos. En términos de tratar de reducir la inflación. Además, en el seno del BCE han comenzado a circular tesis contradictorias sobre la lectura del fenómeno inflacionario que se han adoptado hasta ahora. En particular, la carrera de precios se deberá en primer lugar al comportamiento de las empresas que han subido sus precios más que al aumento de los costes en los que incurren. Se espera que la reunión del próximo jueves sea acalorada. Los mercados esperan un paso atrás.