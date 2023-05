El caso Orlandi-Gregory está bajo consideración del Senado. Se parte del proyecto de ley aprobado en la sala, pero hay un desconocido Calenda-Renzi

después acusaciones de televisión de Pietro Orlandi para el Papa Wojtyla («Salió por la noche ciertamente no para bendecir casas»), reacciones heladas En el Vaticano, la amonestación del Papa Francisco («insinuaciones ofensivas e infundadas») y la decepción expresada por el jefe de la gendarmería, el amarillo infinito de la «niña de la diadema» que no ha vuelto a casa desde aquella lejana hora del 22 de junio. , 1983 Regresar a Caminos Institucionales, Al Senado . En efecto, en la mañana del 3 de mayo Comité de Asuntos Constitucionales Palazzo Madama, con factura institución Comité Parlamentario de desaparición Escrito por Emanuela Orlandi y Mirella Gregory ( Estado siempre en línea ), que fue aprobado por la Cámara de Representantes el 23 de marzo.

La votación fue en Montecitorio unánime : 245 sí de 245 presentes. Incluso hace 40 días, el procedimiento para la sentencia parece ir sobre ruedas, pero el próximo Tormenta El hermano de Emanuela se burló de ella con sus declaraciones televisadas, lo que pareció complicar las cosas. «Para mí, como hijo de papá, es el sufrimiento Ves que la memoria del Papa Wojtyla se está desvaneciendo”, tuiteó el 18 de abril. Mateo Renzi Lo cual había precisado en algunas entrevistas: « haré oír mi voz Por respeto a ese Papa pero también por respeto a la política italiana… la idea de que el Parlamento tiene miedo de votar una comisión de investigación sobre Covid, pero cede ante ella explotar Contra Juan Pablo II me parece poco generoso». no es suficiente. También había gesto elocuente Y Pasó desapercibido. Sin mencionarlo públicamente, otro componente notable del Tercer Polo, Mariestella Gelmini El 18 de abril, precisamente en las horas de las disputas más acaloradas y de la mayor confusión dentro de los Muros Sagrados, quitar su firma de la ley propuesta.

Término del comité

Sin embargo, también surge de los procedimientos parlamentarios algo inconsistente: Calinda fijó la «duración del trabajo de la comisión» en «12 meses a partir de la fecha de la constitución», mientras que textual Viniendo de casa difícil duración diferenteA mayor escala , «por la duración»es decir (siempre que no haya disolución anticipada de las Casas) los próximos cuatro años. No mucha diferencia. tal vez viene espiar ¿Con diferentes objetivos políticos que aún no se han manifestado? intentar ven a la cabeza De todos modos, para una trama tan compleja como el doble rompecabezas de Orlandy-Gregory, el El tiempo es el factor decisivo Y un año -también según el admirable trabajo de las anteriores comisiones parlamentarias, todas ellas modificadas a lo largo de la legislatura- no parece suficiente ni siquiera para recoger los papeles y examinar los muchos hilos que han surgido (aquí es el papel de los servicios secretos). Cómo acabará se dirá próximamente, en el momento de su formalización ajustamiento12:00 horas del 10 de mayo.