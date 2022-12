«¿El caso Juventus? Los jueces se encargarán de eso, pero el fútbol está enfermo desde arriba… ¿Nápoli? Que entrenen tranquilos. Lo de Hamsik…»

El presidente de Napoli, Aurelio De Laurentiis, habló al margen de la presentación del «Código de justicia deportiva de la FIGC»

TuttoNapoli.net

presidente de napoles Aurelio De Laurentis Hablando al margen de la presentación de la «Ley de justicia deportiva de la FIFA» editada por Giuffrè Francis Lefebvre: estos son sus comentarios a los periodistas presentes, incluido TMW: «El gobierno siempre ha estado ausente, aunque nuestros ingresos fiscales son muy importantes. Una vez había esclavos ¿Pero crees que ya no hay más? Todos seguimos siendo esclavos. Esclavos de una condición desagradable. En casa, en la oficina, en la vida pública, en no estar tan maravillosamente protegidos, en no ser jubilados felices. Mucha gente están sufriendo y no pueden llegar a fin de mes. Y esta es una historia que se ha enconado, pero siempre existe. ¿Cuál es la panacea para mantener a todos tranquilos y tranquilos? El fútbol.. El estado no es tonto y lo sabe pero lo ignora, No es tonto, sino debería asegurarse de que las leyes de la modernización del fútbol se apliquen en cinco minutos porque cambiar un balón de fútbol El pie tarda cinco minutos, porque está enfermo en todos lados».

¿Qué opinas del caso Juventus?

«No estoy hablando de eso. Los jueces se encargarán de eso, no es mi trabajo. Lo siento porque el fútbol, ​​​​pero no es solo un problema italiano, y no siempre tiene los valores que debería». ser un ejemplo para las nuevas generaciones.”

¿Podría haber un nuevo calciopoli?

Repito: «No me toca a mí decidir».