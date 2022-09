El caso «Harry y Meghan», primero la exclusión, luego el regreso repentino. El nodo de herencia y sucesión – Corriere.it

De paula de carlos

La invitación del Príncipe de Gales a su hermano para unirse al saludo en el Castillo de Windsor indica una nueva paz. Pero los problemas financieros y los problemas con los apellidos de los nietos continúan.

Un poco serio e incómodo al principio, me tomó un tiempo volver a encontrar la sonrisa.: 40 minutos En contacto cercano con una audiencia cada vez más emocionada, los duques reunieron innumerables ramos de flores, estrecharon cientos de manos, acariciaron a docenas de niños y abrazaron a quienes necesitaban un respiro. Nadie se lo esperaba: los rumores sobre la mala relación entre los dos principios se perseguían desde hacía días. El viaje de Harry a Balmoral, obligado a alquilar un jet privado porque no está invitado a unirse a William y a sus tíos Andrea y Eduardo y partió de inmediato, solo 12 horas después, en un vuelo de British Airways, a pesar de que William tenía a su disposición un avión militar, lo que parecía una señal de una brecha insalvable. Ayer, aquí están juntos, con un toque de magia entre celebridades y realeza, con la belleza de una estrella del rock: Windsor Fab Four.