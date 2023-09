“¿El camello de Morgan? En aquellos días padecía culebrilla y estaba pensando en otra cosa” – Corriere.it

Pero hay un segundo obstáculo: sentarse dos asientos a tu lado: Fedez. Durante el infame espectáculo, Morgan gritó: «Ve a los conciertos de Fedez». No es un gran cumplido, pero la rapera lo comenta con el entusiasmo con el que hojea los vídeos de TikTok cuando está aburrida: “Tuve culebrilla Cuando esto pasó, yo estaba ocupada con cosas más importantes para mi salud… No creo que haya necesidad de insistir en este asunto, sigamos adelante”. Entonces no hay tensión. “Después de 9 años, me encontré como Fedez, muy maduro y muy profesional. «Hay algunas cosas que me gustan mucho. La veo como un punto de referencia en la televisión profesional».

No se puede predecir, es cierto, pero si se puede predecir, se puede apostar por el papel de Morgan en esta edición. Ambra Angiolini dice, en un clip que muestra lo que se verá al aire, que no quiere que él tome sus palabras a la ligera. “No hablo como mujer, sino como ser pensante”, puntualiza. Morgan y yo a menudo discutíamos sobre momentos de egocentrismo. Ya no me siento vulnerable: por supuesto, si me siento amenazado me defiendo. Estuvimos muy entusiasmados durante las audiciones». Pero, nuevamente, nada se rompió: «Nos enfrentamos de una manera que quizás fue dura pero no me arrepiento, creo que es una señal importante. Más allá de la música, llegan mensajes. y me gustaría que fuera una búsqueda de la diversidad: «No quiero gente que se preocupe por lo que funciona, sino que, como me pasaba a mí cuando era niño, se lancen a ello sin saber dónde acabará». » El cambio de línea en la elección de los cantantes será evidente. Todos estan de acuerdo.