El Banco Central Europeo deja sin cambios los tipos de interés pero se prepara para el próximo recorte

El Banco Central Europeo mantiene estables los tipos de interés, pero se está preparando para el próximo recorte. El coste oficial del crédito se confirmó así en el 4% para los depósitos en el BCE y en el 4,5% para las operaciones de refinanciación, decisión tomada por una mayoría muy amplia pero no unánime: algunos conservadores estaban a favor de un recorte inmediato. Sin embargo, el comunicado de prensa oficial promete los próximos pasos: si bien afirma que “las presiones sobre los precios internos son fuertes y mantienen alta la inflación de los servicios”, da algunos indicios de un recorte en junio, como esperaban ampliamente los mercados y analistas.

Se acerca el recorte de tipos de interés

Evidentemente no es una obligación. “Si la evaluación actualizada del Consejo de Gobierno sobre las expectativas de inflación, la dinámica de la inflación subyacente y la intensidad de la transmisión de la política monetaria aumenta su certeza de que la inflación está convergiendo constantemente hacia el objetivo – explica el Consejo de Gobierno – sería apropiado reducir la tasa actual de inflación. endurecimiento de la política monetaria”. En cualquier caso, no lo hará. El BCE está a la espera de las decisiones del Banco Central estadounidense (que puede posponer el primer recorte): “No dependemos de la Reserva Federal”, dijo su presidenta Christine Lagarde en una conferencia de prensa. conferencia.

No hay compromiso para movimientos posteriores.

Este no es ni siquiera, ni necesariamente, el comienzo de una nueva etapa. El BCE quiere tener las manos libres. «En cualquier caso, para determinar el nivel apropiado y la duración de la restricción, la Junta continuará siguiendo un enfoque basado en datos donde las decisiones se toman caso por caso en cada reunión, sin adherirse a una regla específica». El camino de la reducción». Por lo tanto, no se seguirán caminos predeterminados en los recortes de tipos de interés, y Lagarde no quiso definir el próximo posible recorte como la apertura de una «temporada», y por tanto, independientemente del ritmo de reducción de los tipos Con estas palabras, el banco central parece querer corregir las expectativas del mercado, apuntando en cambio a una fuerte fase de recortes del coste del crédito: un recorte de 0,25 puntos porcentuales en cada reunión hasta finales de año e incluso más allá. con una pausa quizás en julio para evaluar los efectos del primer paso.

La inflación en los niveles actuales durante los próximos meses

Esta decisión está respaldada por un nuevo diagnóstico de la evolución de los precios: “El crecimiento de los salarios se está moderando progresivamente y las empresas absorben parte del aumento de los costes laborales a través de sus beneficios”. Estas son las condiciones que fija el Banco Central Europeo para poder proceder a bajar el coste del dinero. Pero Lagarde explicó que la inflación seguirá fluctuando en los niveles actuales durante los próximos meses y procederá de manera no lineal, siguiendo un camino «accidentado» y luego regresará a la meta «el próximo año». El crecimiento siguió siendo «débil en el primer trimestre», con los servicios resilientes y el sector manufacturero débil, a pesar de los avances hacia una «recuperación gradual» vinculada al aumento de los salarios y el aumento de las exportaciones.