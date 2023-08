Italia está preocupada por el torneo del Mundial 4×100 Atletismo 2023. De hecho, los resultados que se obtuvieron en las competiciones individuales no fueron cómodos eliminatorias de 200 metros suena la alarma Filippo Tortue marcó un tiempo muy alto de 20,46 y Fausto Desallo sólo corrió 20,49. Ambos fueron eliminados prematuramente.

El velocista de Brianza salió fuerte con un tiempo de 20,14 segundos en las absolutas hace un mes, pero hoy parecía una sombra de sí mismo: estuvo tan mal en la salida y en la primera parte de la carrera que una recta final decente no fue suficiente para asegurar la victoria. salvarse a sí mismo. El otro azul ha tenido que lidiar con algunas dolencias físicas en las últimas semanas, pero esta mañana parecía muy estresante.

Pero en los 100 metros vimos signos de recuperación de Marcel Jacobs., que de todos modos obtuvo un buen 10,05 y se quedó fuera de la final por cuatro centavos. Llegados a este punto, se pregunta Filippo De Mollo, responsable de Speed Qué hacer para retransmitir. La esperanza es que no haya ningún sentimiento particular de gratitud. Contra el equipo que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Hace dos años, Disalo era un experto en las curvas, pero en este momento claramente no está en forma. Sería una verdadera apuesta publicarlo en el cuarteto principal. diferentes palabras para Filippo Torto, que hoy chocó contra la valla, pero convenció a Molfetta que siempre tuvo su cara en el relevo.

Podría ser el primer italiano con menos de 10 segundos Ir a la tercera fracción.porque en cualquier caso él puede dar su opinión en el turno. Actuará como enlace entre Marcel Jacobs, que debe ser confirmado en la segunda línea, y Samuel Ciccarelli. No puedes prescindir del campeón de Europa de 60 metros bajo techo, que probablemente no disfrutará de la forma física este invierno y el mes de junio (doble 10,13 sobre 100) según lo certifica el ciclo de batería 10,26 sobre 100, pero en cualquier caso es el único que no disfrutó de ninguna manera ciertos problemas físicos durante este año competitivo y la capacidad de garantía de desempeño específico. La Toscana puede afrontar la recta final como una potra, esperando no morir en los últimos metros.

Lorenzo Bata debería ser confirmado en el lanzamientoPero el campeón olímpico de 4×100 aún se recupera de un problema físico que le impidió competir en las absolutas. La alternativa podría ser Roberto Rigalique han surgido en los últimos meses. En Grosseto, el 21 de julio, Italia corrió en 38.04 (la tercera vez en la historia nacional) con esta formación: Roberto Regali, Filippo Torto, Lorenzo Bata, Samuele Ciccarelli.

Una revolución total respecto al Campeonato de Europa por equipos en Chorzó, terminando segundo, Ciccarelli debutando (segundo), Torto siempre último, Bata lanzando y Marco Ricci tercero desde que Fausto Desallo se lesionó en el calentamiento. Estos son los escenarios para intentar clasificar a la final Entonces busca un nuevo amuleto, pero lo que hemos visto en los últimos días no nos deja dormir tranquilos.

Foto: Grana/Vidal