El Atalanta quiere 40 millones y exige una indemnización

A diferencia de Luis Morell, el Atalanta corre el riesgo de perder en enero Tabaco Zapata. Continúa la presión del Newcastle sobre el delantero colombiano, las Urracas están listas para poner un gran espectáculo en el plato para convencer al club Orobic de lanzar el número 91.

La primera propuesta ya ha sido entregada, pero se necesitan argumentos más convincentes para poder sentarse a la mesa de negociación. Y el precio no es un misterio: 40 millones, sin ciertas condiciones, de lo contrario nadie se moverá de Zingonia. escrito por Tuttomercatoweb.

La primera oferta fue rápidamente rechazada por el club dirigido por Antonio Bercasi: 5 millones de libras esterlinas más 18 de obligación de rescate condicionada al rescate del Newcastle. La fórmula propuesta por el club inglés no convence a los bergamascos: el PIF quiere protegerse en caso de no poder permanecer en la Premier League, mientras que los nerazzurri no quieren vender a un jugador clave sin comprometerse a una devolución.

Además, la cláusula de redención obligatoria no debe vincularse de ninguna manera a los resultados obtenidos por el equipo inglés, en el caso de que la calificación sea todo menos menor.