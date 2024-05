El ascenso del multimillonario y la sombra «negra» de su abogado

«Sólo hay dos tipos de personas: los asesinos y los perdedores». No es difícil imaginar la categoría a la que se enfrentará Donald John Trump, que cumplirá 78 años en junio, cuadragésimo quinto presidente de los Estados Unidos de América, que compite por un segundo mandato, a pesar de los juicios en curso, en las elecciones del próximo noviembre. , eligió pertenecer. Desde sus inicios, dice el aprendiz Por Ali Abbasi (por tercera vez en la Croisette, compitiendo ya en 2022 con Santa araña Fue premiado en Un Cierta Mirada en 2018 por borde) Con Sebastian Stan, el director iraní, danés de adopción, abandona todo rastro de realismo mágico para comprometerse a reconstruir el guión de Gabriel Sherman.

El corazón de la película, que se centra en los años de crecimiento del empresario, es la relación con… Roy Cohen (Jeremy Strong), un abogado muy poderoso que trabajó junto al senador McCarthy e incluso antes como fiscal federal adjunto en el juicio por espionaje contra el matrimonio Julius y Ethel Rosenberg. Será su mentor, una especie de Dr. Fausto que no tiene escrúpulos y es sensible a todas las reglas de Nueva York en vísperas de profundas transformaciones. Y el impacto del sida, del que el propio Cohn fue víctima poco después de su inhabilitación.

El joven Trump hace suyas las reglas de Roy Cohn. “Primero: ataque, ataque, ataques. Segundo: Si te acusan, no confieses nada y niégalo siempre. Tercero: Nunca admitas la derrota. Eres victorioso si dices que has sido victorioso. Pero para lograrlo hay que estar preparado para cualquier cosa”. Al-Abbasi dice que su alumno superará a su maestro. “Donald no tiene vergüenza”, dice su esposa, Ivana (Maria Bakalova).

Donald y Roy se conocen a principios de la década de 1970, cuando él conoce a Trump Jr. La empresa familiar fue adquirida por Elizabeth Trump & Son, que estaba bajo investigación por discriminación contra inquilinos afroamericanos de edificios en Brooklyn, Queens y Staten Island. “Me acusan de racista, pero si lo fuera, ¿no tendría un conductor negro?” Escuchamos el apoyo del Padre Fred. Donald es el hijo favorito, ya que su hermano mayor es Fred Jr. Encontrará su camino en otra parte y acabará muriendo solo y alcohólico («un perdedor», como dice su padre). Su madre lo encuentra tan guapo como Robert Redford, y él se siente orgulloso de ello hasta que empieza a ganar peso y a perder cabello, lo único que parece preocuparle.