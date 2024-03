El aparcamiento de pago, ahora duplicado: otro golpe para los automovilistas

Aquí viene otro duro golpe para los automovilistas, ya que aparcar aquí cuesta ahora el doble. Ya no lo pones en ningún lado.

Los conductores nunca pueden estar tranquilos y los últimos cambios en el CDS lo demuestran: ahora Aparcar en determinados lugares será caro.

Quienes viven o trabajan en las grandes ciudades lo saben bien: encontrar aparcamiento gratuito, quizá incluso gratuito, Es una tarea imposible, Es más, los precios del aparcamiento siguen subiendo y dejar el coche en algún sitio se convierte en un gasto prohibitivo.

Para quienes no pueden desplazarse en transporte público, el aparcamiento es un problema grave que pesa mucho en su bolsillo. Por eso mucho Buscan cualquier forma de pagar menosO tal vez caminar más o dejar el coche donde poco cabe.

Ahora, cualquier medida para ahorrar dinero será inútil: El coste del aparcamiento se ha duplicado Los automovilistas deben prestar más atención al lugar donde dejan sus coches.

Ten cuidado con el estacionamiento.

Hoy en día, encontrar aparcamiento gratuito es un gran desafío, por lo que muchas personas lo desisten. Tendrían que gastar mucho dinero para dejar el coche aparcado. Sin embargo, algunas personas intentan encontrar todas las formas de no pagar o pagar menos, y quizás incluso poner el coche en lugares donde no se debe colocar, que están reservados o donde de todas formas resulta una molestia.

El aumento constante de los precios del aparcamiento obliga a los automovilistas de una forma u otra a comportarse así, pero la ley no es indulgente: quienes aparcan mal sus coches o donde no pueden aparcar deben pagar su error, aunque no se den cuenta del error. error. Las cosas sólo van a empeorar después de ver esto de ahora en adelante. El coste de algunos aparcamientos afectará aún más a las finanzas de los italianos.

Multa Doble

Muchos conductores son astutos y También aparcan sus coches donde no deberían.Por ejemplo, en lugares designados para personas con discapacidad. Este es un comportamiento muy peligroso, porque quita el trabajo a quienes realmente lo necesitan y los pone en grandes dificultades. Por este motivo, y para contener estos comportamientos incivilizados, el gobierno decidió aumentar… La multa mínima oscila entre 85€ y 168€, prácticamente el doble; Asimismo, la multa máxima aumentará de 335€ a 672€.

Los automovilistas saben que no deben aparcar sus coches en las plazas de aparcamiento rosas, es decir, las destinadas a mujeres embarazadas o padres con niños pequeños menores de dos años. En este caso, si te pillan estacionando en estos aparcamientos sin motivo alguno, te arriesgas a una multa de aproximadamente 90 euros. Además de ser un comportamiento incorrecto, crea muchos problemas a quienes lo necesitan. Aparcar en estos lugares conlleva multas muy elevadas, por lo que lo mejor es no arriesgarse.