El anterior gol de Zaccagni merece la cuarta victoria consecutiva del Tudor

El número de victorias vuelve a subir y es quinto para Lacio a Tudor (4º consecutivo) firmado por Mattia Zakagne. El número 20 regresa con fuerza tras un parón que duró cerca de un mes y supera a la estrella anterior Verona Un toque con la zurda vale 3 puntos muy importantes para el viaje europeo de los biancocelesti. un equipo barones Intenta poner las cosas difíciles a los romanos, pero se desploma en la segunda parte y se queda a tres puntosUdinese Antepenúltimo pero con una carrera menos.

La primera parte fue cerrada y sin emociones entre Lazio y Verona

Listo, listo, Tudor confirma el once esperado en su 3-4-2-1, mientras que Baroni pretende dar varias sorpresas, entre ellas Mitrovic, Sviderski y no Suslov. La Lazio empezó alto y en el minuto cuatro intentó un disparo con la derecha. Guendouzi Lo cual termina a lo grande, pero después de un minuto los invitados responden de inmediato. Noslín. Con el paso de los minutos, los locales aumentaron su ritmo y en el minuto 19 fue necesario el aviso. Montebó Para evitar aprovecharse de una conclusión débil (pero traicionera). Isaxenmientras que poco después Felipe Anderson Para brillar, pero aún así hace falta algo más para preocupar al portero rival. Por su parte, el Verona cierra bien el balón y espera el momento adecuado para marcar, como ocurrió en el minuto 35. Mendas Sin embargo, extraña mucho al director. Swiderski Esto no se debe aprovechar pateando mal a la portería sin defender. Amarillo y azul envían una señal al equipo Tudor ¿Quién protestó en el minuto 37 por un supuesto penalti cometido a Guendouzi por un toque? Sardar Sin embargo, eso no pareció existir ante el doble pitido que acabó la primera parte con pocas emociones.

Zakagne entra y marca: Un gol del exjugador vale 3 puntos

La Lazio vuelve a empezar fuerte inmediatamente menos de tres minutos después de golpear el travesaño Felipe Anderson. Verona parece más dividida y, de hecho, los locales siguen siendo peligrosos en el minuto 54. luis alberto Lo desperdicia todo pateando tan alto a pesar de estar completamente libre al límite. Los visitantes arriesgan, pero no se derrumban, y en algunas ocasiones, como ocurrió en el minuto 56, están cerca de dar un golpe de efecto en el contraataque. Lazovic. Tudor se da cuenta de que es necesario que haya más peligro en las bandas, así que lo presenta. pedro Y Zakagne En lugar de Isaksen y Casale, con Marosic reducido a central. La Baronía, en cambio, se centra en nuevos poderes. Suslov Y DodaPero las decisiones del técnico biancocelesti son las que dan los resultados deseados.

No en el minuto 67 con pedro Que devora un gol a puerta vacía, pero en el minuto 72 cuando regresa el nuevo jugador Zakagne Latidos Montebó Zurdo tras una asistencia de luis alberto Te vuelve locoolímpico. Un gol abre una situación complicada para los biancocelesti, que logran controlar el partido y corren el riesgo de duplicar su ventaja. pedro Directamente de tiro libre en el minuto 84, pero esta vez fue el palo el que lo detuvo. Verona tuvo problemas pero logró tener dos oportunidades en la final. Uno con un toque fortuito de Coppola deja de ser inteligente MendasEl otro está en las extremidades con la mano derecha alta. Enrique. La Lazio, dirigida por Tudor, logra su quinta victoria en siete partidos y no abandona la carrera hacia Europa.

© Todos los derechos reservados

Lea el artículo completo en

Profeta