«El año del sábado lo inventé, tuve que recuperar el aliento. ¿Nápoli? En la pelea por el Scudetto»

volver a hablar Luciano Spalletti. El entrenador de la selección italiana junto al Napoli, quien celebró en su Sertaldo, comentó sobre la victoria del Scudetto y más. Estos son sus dichos recogidos por Tmw: “En Nápoles me acostumbraron bien desde el punto de vista de la ilusión y la alegría, aquí es diferente. Vuelvo a abrir el cajón de los recuerdos, y me encuentro con que mis compañeros de juventud y de ciudad han cambiado. Incluso hay semáforos…»

¿año sabático? Lo inventaste y lo llevas contigo mismo, dije que necesitaba recuperar el aliento y arreglar las cosas. Toma un tiempo, luego veo lo que está pasando frente a mí y evalúo las cosas que necesito. Necesitaba quedarme quieto y aprender de los otros entrenadores. Pero no me gusta el concepto de un año sabático, no es que lo sepas si vuelvo el año que viene. Tus necesidades cambian y te atraen otras cosas.

¿Próxima aventura? Siempre se necesita la pasión del juego con el balón. No se dice que uno busque necesariamente cosas excepcionales. Necesito emoción, busco sentimiento, más allá del nivel. Me han dado una alegría inmensa en Nápoles, porque, a pesar de lo grande que hemos hecho, ninguna grandeza vale la alegría que me han dado. Es imposible corresponder la alegría que me dan, siempre defenderé al Napoli.

¿Nacional? No seas malo, definitivamente todavía estoy despierto hasta el año nuevo. Entonces ves cómo me siento, si amas algo como amas a Napoli, es difícil. Los fans me abrazan, les señalo.

¿Campeonato y mercado? Veo la misma diferencia, y veo un gran deseo. Alguien tiene que negarse algunos jugadores fuertes, pero, naturalmente, depende de los cálculos. Hay muchos jugadores fuertes alrededor. Lo importante es encontrar el ambiente adecuado, Nápoles fue excepcional en esto. Todo el mundo en Nápoles está a la altura de eso. Empezaron como uno de los pretendientes, tienen jugadores excepcionales, gente como Kavara, Osimhen, Di Lorenzo. Pero Inter, Juventus y Milan no están cómodos.

¿Hipótesis de la Juventus? Obviamente, cuando amas algo, tienes que escuchar el sentimiento y las cosas que agradan a los que amas. No puedes equivocarte con aquellos que te aman. Es muy difícil responder ahora a una pregunta: y quién dijo que se iría a la Juventus porque ya no está Giuntoli… Es una ecuación para los muy pobres, para los que no tienen argumentos.