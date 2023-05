«El alcohol es malo para la salud». Aquí viene la loca etiqueta de salud en el vino

Nada nuevo. La distinción clásica entre liberales y socialistas todavía existe. Para los primeros, la cosa desordenada debe ser libre; Para este último, sin embargo, lo que no se regula se hace automáticamente. ilegal. Y aquí es donde debe intervenir la mano pública para manipular este espacio libre. El motivo sigue siendo el mismo: tratar de reducir los «daños colaterales» y aferrarse al apodo de salud pública. Como lo hizo durante los tres años de pandemia.

mentalidad socialista

Eso sí. En muchos condominios americanos (un país con anticuerpos liberales mucho más altos que el nuestro, pero que hoy enfrenta una ola muy grave de Abolición de las culturas quién lo invierte), en nombre de la salud pública, lo conseguimos No Fumar en su casa, ya que el humo puede extenderse hacia otros departamentos del edificio. O nuevamente, en Nueva Zelanda se ha discutido desde hace algún tiempo la posibilidad de prohibir la venta de cigarrillos por completo. De hecho, todos los nacidos después de 2009 no pueden fumar. Una verdadera bienvenida de vuelta la prohibición. Si hablamos de socialismo, a nuestro país no le faltará (obviamente), cuando hace unos meses el ministro Schillaci presentó la premisa de prohibir fumar en espacios abiertos bajo ciertas condiciones, como parques por ejemplo.

La intervención irlandesa en el alcohol

El mismo proceso ocurre con el alcohol. Hace unas horas, Irlanda firmó el reglamento que establece una leyetiquetado de bebidas alcohólicas Con advertencias sanitarias. Este es el primer caso en Europa, pero la propuesta ha estado bajo consideración en Bruselas durante algún tiempo. La ley obliga, según ha informado el Departamento de Salud de Dublín, a una etiqueta que debe indicar el contenido calórico, los gramos de alcohol del producto y advertencias sobre los riesgos de beber alcohol durante el embarazo, así como sobre riesgo de enfermedad hepática y cánceres fatales debido al consumo. Como si la población no supiera ya las consecuencias negativas de quienes fuman o beben todos los días. La ley se implementará después de un período transitorio de tres años, es decir, a partir del 22 de mayo de 2026.

para saber mas:

El proceso es siempre el mismo: de la discusión centrada en la regulación a la regulación misma. Todo sucede siempre paso a paso: primero se discute la posibilidad de limitar la venta de cigarros, luego se prohíbe en ciertos lugares, hasta una sola prohibición. Lo mismo es probable que suceda con el alcohol. Una simple pregunta para los legisladores de Dublín y Bruselas: ¿podemos hacerlo? ¿Se puede conservar la elección de la libertad individual sin que el Estado tenga que interferir necesariamente en todos los ámbitos de la vida de un individuo? Desde hace algún tiempo, la pregunta ha quedado sin respuesta, podríamos decir inaudible. El caso irlandés resultó ser otra prueba escrita.