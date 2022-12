El acuerdo de 10 años que Microsoft propuso a Nintendo para Call of Duty es solo humo y espejos – Multiplayer.it

sony Le dijo a la firma de asesoría financiera MLex que el acuerdo propuesto de diez años un nintendo por Microsoft por la llegada de la serie Call of Duty solo a sus consolas humo en los ojosuna forma de desviar la atención de los problemas críticos que surgieron de la adquisición de Activision Blizzard.

Según la compañía encabezada por Jim Ryan, los jugadores de Nintendo no están interesados ​​en la serie Call of Duty. De hecho, en Nintendo Switch, los juegos más vendidos son los de la propia Nintendo, en su mayoría diseñados para familias, mientras que los juegos de disparos en primera persona como DOOM obtienen una puntuación mucho más baja.

Sin embargo, hay que decir que el acuerdo entre Microsoft y Nintendo, que comenzará solo si la casa de Redmond logra adquirir Activision Blizzard, puede comenzar a partir de 2024 (si no a partir de 2025), ya que el calendario no permitirá la gestión de la Puerto de Call of Duty Duty para Nintendo Switch para 2023, que es el año en que se espera que se cierre el trato, positivo o negativo. En este caso, la serie podría llegar incluso a nuevos dispositivos, siempre que Microsoft no opte por las publicaciones. Versiones en la nube de diferentes estaciones, lo que simplificará enormemente tu vida.

Sea como fuere, Sony le había dejado claro a MLex que: «Activision podría suministrar Call of Duty a Nintendo hoy mismo, pero no lo hace porque al usuario joven de la compañía no le interesan los juegos de disparos en primera persona y la versión antigua del El juego en consolas fue un fracaso». Su conclusión es que «en lugar de ser una decisión comercial racional, el acuerdo de licencia es una táctica diseñada para hacer que Microsoft parezca un colaborador de los reguladores antimonopolio, ya que la adquisición ha generado preocupación en Europa, el Reino Unido, el Reino Unido y en los Estados Unidos.»

También según Sony: «Es posible que Nintendo Switch no pueda ejecutar Call of Duty y podría llevar años desarrollar una versión compatible, lo que hace que el acuerdo de 10 años no tenga sentido». En este punto, PlayStation puede tener razón, dado que Nintendo Switch es una consola muy débil en términos de hardware, pero no tuvo en cuenta la posibilidad de que supuestamente ya tuviera lanzamientos en la nube, ya probados para otros juegos, que Microsoft podría manejar. con menos problemas Mucho gracias a su experiencia y conocimientos técnicos en este sector.

Sin embargo, Sony concluyó diciendo que para Nintendo es un acuerdo realmente beneficioso, ya que no compite con Microsoft en el área de servicios de suscripción o juegos en la nube. Así que no tiene ningún interés importante en juego.