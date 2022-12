El abogado Chiacchio a Tuttosport sobre el caso Juventus: «Aplazamiento de salarios en una práctica legal»

Entrevistado por la edición de hoy de tuttosportAbogado eduardo chiaccio Habló sobre el asunto relacionado con la Juventus: «Puedo responder de manera técnica, inspirado en principios generales. No tengo intención de interferir con los que tendrán que defender a la Juventus, mis colegas altamente capacitados. Pero si me preguntan qué «El capitalismo, luego llegamos a la maniobra salarial. Mi experiencia con las ganancias de capital es diversa y en el pasado defendí a Novara por la transferencia de jugadores a la Juventus, acciones que terminaron en absolución. Las ganancias de capital son quizás el elemento más importante en términos de cómo afectan los estados financieros de los clubes y sobre estas operaciones. En realidad, hubo dos sentencias que llevaron a la absolución de todos los clubes llevados a juicio por el Fiscal Federal. Vamos en lugar de eso, recurro a la maniobra salarial, la concesión de bonificaciones que afectan el equilibrio: Bueno, me sorprendió el clamor que hubo. Las razones son la celebración de acuerdos con los jugadores para no pagar todos los salarios mensuales ante los organismos responsables o el sindicato. A veces también es adecuado para miembros que entienden la dificultad del momento y tal vez obtengan una extensión de contrato a cambio. es una discusión libre. estos eventos que también tuvieron lugar En la Juventus ha sido objeto de una valoración negativa por parte de muchos pero de forma infundada: se trata de actividades legales y de gran envergadura y no ilegales desde el punto de vista administrativo. ¡Seamos claros! En cuanto a los escritos privados encontrados, es necesario evaluar si hay algo malicioso, y solo así la situación puede cambiar. Entre otras cosas, ha habido muchos clubes que han actuado así durante la emergencia del Covid. Pero digo más. Ha habido empresas en la Serie C Pandemia defendidas por el que suscribe que en el panel arbitral obtuvieron 30 o 45 días de impago de jugadores que no aceptaron una reducción de la indemnización a pesar de no jugar porque no se podían disputar torneos por la pandemia. En teoría, la Juventus u otro equipo de primer nivel podría haber actuado allí, pero prefirieron llegar a un acuerdo con los distintos jugadores.