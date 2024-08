El 16 de agosto Madonna cumple 66 años y celebra su cumpleaños en Italia

Florencia, 16 de agosto de 2024 – Después de darse un Caminando en Portofino Entre la gente, bajo los flashes de los fotógrafos, en compañía de lo que los que saben creen que es suyo. nuevo socio, el El futbolista Akeem Morris. Nacido en 1996, se difundieron los rumores. El estruendo de los rumores lo quería Virgen el podria Celebra hoy su 66 cumpleaños Entre el yate anclado frente a Capri y Fiesta VIP en el Teatro Grande degli Scavi di Pompeya. La expectación de los fans de la estrella del pop internacional es cada vez mayor, ya que anteriormente quiso celebrar su cumpleaños en tres ocasiones en Italia, en 2017 y 2021 en Apulia y en 2022 en Sicilia. Pero luego vino Negación oficial: No hay un gran concierto en Divas para la cantante. «No habrá ninguna fiesta Sin mencionar 500 personas, solo se espera la asistencia especial del artista, pero será una Una visita completamente privada.» Con estas palabras, al final de la reunión del Comité de Orden Público celebrada en la Prefectura de Nápoles, el Prefecto de Nápoles, Michele De Bari, explica la hipótesis de celebrar una fiesta en las ruinas de Pompeya para celebrar el cumpleaños del pop. Virgen estrella. Por lo tanto, la visita de hoy a la Virgen será “una visita totalmente privada, con elementos de curiosidad cultural, ya que creo que también habrá un encuentro con el director dentro del parque”, confirma el prefecto de Bari: “Hay un gran interés cultural”. interés por parte de la Virgen. A ella le encanta este parque monumental y no puede esperar a ir allí, no habrá nada de esto – y repite – sólo hay un evento cultural dentro del parque”. En cuanto a las medidas que se adoptarán, el gobernador simplemente dice que “serán suficientes”. “Esto se espera – dijo – cuando se realizan estos eventos con personalidades que pueden atraer a mucha gente. Sin embargo, en cuanto a posibles programas de excursiones, todavía no tenemos información precisa, son cuestiones que maduran día a día. momento estamos hablando de Pompeya». El gobernador considera que la llegada de la estrella del pop se considera «un reconocimiento a los proyectos arqueológicos de la ciudad». “Madonna ama Pompeya – repite – y Me encanta este parque arqueológico. «No veo la hora de ir, pero es, repito, una visita completamente privada con fines culturales». Así que Madonna se está preparando para celebrar su cumpleaños con gran pompa y este año también, y para relajarse tras su éxito». Concierto «Celebración». En la gira, la estrella del pop internacional ha elegido una vez más a Bel Paese. La “Chica Material” aterrizó en un avión privado en el aeropuerto el 11 de julio. Génovapara luego llegar en barco de vapor a Villa Oliveta, un Portofino, de los amigos Dolce & Gabbana Para la habitual fiesta de verano que organizan cada año los dos diseñadores, donde ella ha sido la heroína de las celebraciones a lo largo de sus 40 años de carrera. Pero el lugar que Madonna eligió para apagar sus 66 velas sigue siendo un alto secreto. Como se mencionó anteriormente, ha habido muchos rumores en los últimos días, incluido uno sobre una supuesta gran fiesta con más de 500 invitados en el Teatro Grande degli Scavi di Pompeii, rumor que fue desmentido anoche por el director del parque arqueológico, Gabriele Zotschriegel. Otra indiscreción es que la estrella del pop pudo haber organizado las celebraciones de su 66 cumpleaños en algún lugar. Un enorme yate anclado frente a la costa de Capri. Por ahora, una cosa es segura: para elegir el vestido que la estrella del pop lucirá en la próxima fiesta, recurrió a Francesco Scognamiglio, su modisto favorito, nacido en Pompeya y muy querido por las estrellas internacionales. nacido hoy Carlos Bukowski Nació el 16 de agosto de 1920 en Andernach. Sus libros imaginativos y poéticos conservan y muestran la fuerza que aún está presente, y lo que hay que redescubrir es precisamente considerarlo como la encarnación de la protesta total, contra todo y contra todos, el cantante del exceso. Es precisamente en esta crítica y destrucción de toda “naturalidad” que propone enfoques diferentes, incluso sorprendentes, de las cosas, del mundo, de la vida. Entre sus frases más célebres: “Algunas personas no merecen nuestra sonrisa. Imagínese nuestras lágrimas.» Otro dice así: “Cuidado con aquellos que constantemente buscan audiencia, ellos solos no son nada.Y de nuevo: «A veces me siento solo en el mundo. Otras veces estoy seguro de que lo estoy».