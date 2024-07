EE.UU. 2024 Biden: Cada día para mí es una completa prueba nerviosa – Noticias

«No me presentaría si no creyera que puedo hacerlo. Soy la persona más calificada para la presidencia estadounidense». Joe Biden lo afirmó durante una entrevista con ABC, confirmando que se somete a exámenes médicos con regularidad. Cuando se le preguntó si se sometería a una prueba cognitiva y luego anunciaría públicamente los resultados, Biden respondió: “Me hago una prueba neurológica completa todos los días”.

El enfrentamiento televisivo con Donald Trump “fue un mal episodio: estaba agotado – explica el presidente estadounidense -. La responsabilidad de cómo transcurrió el debate recayó únicamente en mí, no en nadie más. Me horroricé: me hicieron algunas pruebas. A ver si… Tuve algunas infecciones pero solo fue un fuerte resfriado y todavía estoy bien.

Joe Biden se está volviendo cada vez más solitario. Aunque el presidente más grande de la historia de Estados Unidos sigue insistiendo en que no quiere abandonar la carrera por la Casa Blanca, la presión de los donantes está aumentando y algunos líderes de partidos le piden que dimita antes de que sea demasiado tarde.

Incluso los socios de la OTAN, que se reunirán en Washington dentro de unos días para la cumbre de la alianza, están empezando a dudar de la capacidad del comandante en jefe para continuar la campaña y derrotar a Donald Trump. El presidente afirmó en Madison, Wisconsin, uno de los estados clave para ganar la presidencia: “Seguiré en la carrera para postularme” a la Casa Blanca y “derrotaré a Trump”. «Mantengámonos unidos, ganemos estas elecciones y exiliemos a Donald», añadió. Biden añadió, repitiendo que la democracia está en juego, pero esto no es tranquilizador. Y en el Senado, el demócrata Mark Warner está reuniendo a un grupo de liberales para exigir que Biden deje de “evaluar” cuidadosamente su candidatura a la reelección.

En el frente de los donantes, las cosas no van mejor. Después del cofundador de Netflix, Reed Hastings, quien a lo largo de los años ha donado más de 20 millones de dólares al Partido Demócrata, la fuga de dinero no parece detenerse. Abigail Disney, cineasta y heredera de la realeza del entretenimiento, advirtió que la campaña de Biden y sus comités de apoyo «no recibirán ni un centavo más de mi parte hasta que muerdan la bala y la reemplacen». Atacó al donante millonario y dijo: “Biden es un buen hombre que sirvió bien a su país, pero los riesgos son demasiado grandes para permitir que la vergüenza determine nuestro curso de acción”.

Luego llegó la carta a la Casa Blanca de 168 ejecutivos y financieros –entre ellos Christy Walton, nuera del fundador de Walmart, el inversionista multimillonario Mike Novogratz, y el profesor de Harvard Lawrence Lessing– que pidieron «retirar la nominación». «Por el bien de nuestra democracia y de nuestro país». Como si eso no fuera suficiente, según los rumores de Bloomberg, la intolerancia y la frustración hacia el anciano comandante en jefe están creciendo entre los aliados de la OTAN, así como el temor de que Estados Unidos bajo Trump. Las relaciones transatlánticas no se beneficiarán. “No es «sostenible», es la opinión generalizada sobre la terquedad de Biden en Bruselas, donde los funcionarios europeos y de la alianza esperan que el presidente estadounidense dé un paso atrás a favor de alguien con más posibilidades de vencer a la UE. Sin embargo, también existe la preocupación, quizás compartida por la administración estadounidense, de que la cumbre de la OTAN prevista para el 9 al 11 de julio se vea eclipsada por la atención a la situación. las elecciones, y el presidente sigue recalcando que no tiene intención de irse y dice que está convencido de que todavía puede derrotar a su rival republicano. Pero a pesar del cambio de estrategia decidido por su personal -más viajes por Estados Unidos para mostrar actividad- y claridad: el ambiente en el Partido Demócrata también ha cambiado y muchos líderes se están volviendo hacia Harris, a quien se considera en este momento la única solución posible. sustituto. Quien realmente lo considera un oponente potencial es el propio Trump, quien ya tiene planeado un ataque que lanzará en los próximos días.

Según el plan revelado por algunos de sus asesores, la táctica del empresario se centrará en presentar a la vicepresidenta como una «extrema izquierda», proinmigrantes y antimillonaria, y acusarla de inexperiencia en el ámbito internacional. Lo cierto es que la campaña del expresidente tiene miedo de nominar a Harris no sólo por ser mujer negra y de ascendencia asiática, sino también por ser joven. Kamala tiene 59 años, 60 años antes de las elecciones de noviembre, y es unos veinte años más joven que Trump, y si puede jugar a ser joven en comparación con el viejo Biden, ya no podrá hacerlo con el vicepresidente. Mientras tanto, ya le ha puesto un apodo, una especie de homenaje a la mentalidad trumpiana: «Laffin Kamala Harris» (mala pronunciación de «risa», «quién ríe»), debido a un vídeo distorsionado que circula por la derecha. Plataformas de pabellón que unen a todos Los momentos en los que el segundo al mando de Biden sonrió.

