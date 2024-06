Eduardo Stopa es un perfecto paria, y Aras Senol con el mínimo esfuerzo

Aras Senol gana Celebrity Island 2024. aquí están Boletas de calificaciones para todos los competidores. Del resto del programa de Canale 5 conducido por Vladimir Luxoria. Hay una verdad que todos los náufragos tienen en común: la participación de todos en esta vergonzosa versión televisiva del programa será olvidada por el público en unos días.

Alvina Vericundi Skortycki: voto por Boro Gigioni. Me gusta mucho, pero su utilidad dentro de Celebrity Island fue tan útil como su tenedor en la sopa. Pero teniendo en cuenta lo mucho que habla, sólo puedo imaginar la cantidad de charla que llenará al pobre Gigioni, el amigo que eligió -un gran movimiento estratégico- no aparecer en televisión. Gigioni gratis.

Samuel Byron: El voto del yunque. Significa pesadez. Menos aún, Samu, vamos. No tienes que ser constante y estricto siempre. Si te permites alejarte de vez en cuando, no pensamos en ti como un bailarín. Los sacrificios que hiciste a lo largo de tu vida no pierden su significado. Vamos, bájalo.

Eduardo Stopa: Voto predeterminado. El competidor perfecto. Nunca una palabra fuera de lugar, nunca ofensiva para nadie: Eduardo Stopa dirigió la isla como mejor pudo. Es el ganador moral de esta edición del programa.

Matilda Brandy: Vota ¿Qué te pasó? Esperaba que la viéramos como la campeona de los argumentos del gallinero, y que nos hiciera soñar tanto como los sueños inalcanzables de Aida Yesbica y Antonella Elia. ¿En cambio? nada. Chica de escuela. Que amargo.

Aras Senol: Vote por gastos mínimos y rentabilidad máxima. Aún hoy no podemos entender la mitad de las palabras que puede decir en una frase, aunque sea corta, en italiano. Pero es un buen chico. Lo entendemos. Y también porque juegas a juegos de estrategia y entiendes poco el idioma que hablan los demás y te haces entender menos. Ya había ganado casi sin darse cuenta. Oh, feliz por ti.

Eduardo Franco: voto por Macieta. El programa comienza con auténtica sencillez y sus chistes hacen reír: por fin alguien que es “del pueblo” en este contexto. Luego se da cuenta de que está teniendo éxito y se convierte en un personaje, cabreando todo y asumiendo un papel más parecido a un grillo parlante que a un paria. Pero, lamentablemente, queda clara su intención de convertirse en protagonista a cualquier precio. Oportunidad perdida.

Artur Diniz: voto por el especialista. Nadie dijo nunca que avanzar en un marco de supervivencia demuestre que el rasgo deseado es la empatía. de lo contrario. Lo importante es tener una estrategia acertada y seguir adelante con ella. Lo cual Artur Dainese hizo a la perfección.

Rosanna Lodi: voto de Azikajarbogli. Su papel fue fundamental. Por eso era correcto mantenerlo en el juego tanto como fuera posible. Al menos causó controversia. Al azar e inútilmente, pero provocó conflictos. Nos mantuvo despiertos.

Pepe Di Napoli: ¿Votar por quién? Se le presenta como una estrella web, pero en realidad no está claro cuál es su papel. Abandona la isla tan pronto como entra. Sin disparar un solo tiro.

Valentina Vezzali: voto por la arena en la cama. La empatía le quita: Su personaje en el resto del programa de Canale 5 es claramente el de una mujer insostenible. De hecho, fue devuelta a Italia lo antes posible.

Joe Bastianich: voto por LEgo. En el doble sentido de ego y construcción o Lego. No dejó rastro en esta edición del programa ni siquiera con un palo en la arena. No hay rastros de la participación de Joe Bastianich. Y también porque dijo «yo» tantas veces durante su estancia en Honduras que apenas recordamos su nombre. La danza de la humildad.

Francisco Benigno: vota «Ya está detenido». Es una cita del gran momento televisivo de Maurizio Mosca, Sr. Benigno No inicie quejas falsas. Nadie quiere arrestarla. Llegó a Honduras en el papel de spoiler y solo se fue unos días después en medio del silencio de la producción, los guionistas y la gerencia. Luego, su isla de celebridades siguió las historias y publicaciones del italiano cojo en las redes sociales. Que embarazoso.

Greta Zuccarello y Khadi Jay: voten bien. Ambos aprovecharon la oportunidad de un programa de televisión como el del Canal 5. Obviamente, el público también se había olvidado de ellos dos horas después de abandonar la isla de los famosos, pero ciertamente durante el juego. Estaban entre los campeones absolutos. Mi agradecimiento personal a ambos por estimular las discusiones y mantenerme despierto en el mar de aburrimiento que fue Celebrity Island 2024.

Daniele Radini Tedeschi: voz pero ¿quién? Quiero decir: ¿pero quién te pidió que participaras? No hizo más que criticar todo en este vulgar y vil mundo del espectáculo. Luego, unas semanas después de su salida de Celebrity Island, volvió a intentar llamar la atención dirigiéndose a los medios. ¿Pero no era alérgico a los escenarios llamativos?

Dario Cassini: voto decepcionado. La esperanza era que su presencia en Honduras provocaría un cambio en el programa. En cambio, decidió convertirse en el tercer comentarista de la playa. De hecho, fue eliminado por el público en la primera oportunidad disponible.

Karina Sabsay: voto por Loose Splinter. Llegó como poco conocido para el público en general, dejando el resto del programa de Canale 5 desconocido para el público en general. Pero en el medio, generó discusión y creó cierta dinámica. En resumen, hizo lo que quiso.

Pietro Fanelli: Voz ríos de palabras. Se puede escribir cualquier cosa sobre la presencia de Pietro Fanelli en Celebrity Island, que es tan comprensible como la presencia de Mattia De Sciglio entre los jugadores habituales de la Juventus. Incluso las tonterías dichas por su personaje (no la persona, sino la persona que se creó para intentar hacerse un hueco en la televisión) podrían comentarse de cualquier manera. Elijo el silencio. Así que no te enojes. Él mismo ya lo había pensado.

Los Caponigro, Sonny Olomati, Maite Yanez, Francesca Bergisio, Marina Somma: Kochi Vote. Esta es mi madre. Se refieren a «pobres que no han tenido tiempo suficiente para demostrar su identidad, vengan aquí y déjense mimar un poco».

Eleanor Casalegno: voto por 92 minutos de aplausos. Solo gracias. De hecho, miles de gracias. Porque si esta edición del programa sobrevive es gracias a él, a su profesionalidad, a su capacidad para comprender todas las situaciones y sacarles el máximo partido incluso cuando parecían estancarse en las arenas movedizas del vacío autoral. Gracias a su experiencia. Porque sí, la experiencia en gestión es importante. Repito el llamado: dale su propio programa para que lidere. Primera noche. Merece estar al mando del poder, no llenar los vacíos de aquellos que no pueden permanecer al mando del poder.

Vladimir Luxoria: voto por Si Lalero. Parafraseando lo que dijeron Leonardo Bonucci y Giorgio Chiellini cuando Italia ganó la Eurocopa, tuvo que comer mucha pasta para alcanzar grandes alturas. Lo siento.

Dario Maltese y Sonia Bruganelli: voten pero ya es suficiente. Su papel como comentaristas era más un vacío que un vacío dentro de un vacío. Totalmente incapaz de seguir el programa ni siquiera durante medio segundo. Menos mal que se acabó, ahora quítalos del camino por completo.