Editorial de Chiariello: «Tras las decisiones de Spalletti, el Napoli cedió el partido»

En el contexto del día «Campania Sport» Canal 21el periodista Umberto Chiariello Comentó en su editorial que Napoli igualó a Sassuolo:Cuando Defrel marcó el gol de Sassuolo en el minuto 93, vimos a los magos. Un juego dominante, rentable y rentable lanzado al viento. Afortunadamente, hoy en día hay tecnología que no lo resuelve todo pero sí lo bueno. El árbitro Pizzotto, el Carnegie, fue tan malo que los confundió a todos. Tanto es así que hubo un error obvio de Berardi que no vio, por suerte Farr lo salvó. Ya había otra interpretación muy equivocada sobre la eliminatoria, hubo un error en Rarahmani, un error fatal.

No tenemos por qué estar metidos en los últimos 20 minutos con el Milán, la segunda parte en Moscú o la primera hora de la noche, pero hasta hoy hemos visto al Napoli digno del primer puesto que ostenta, que dominó el partido durante un tiempo. hora. . Pero el Napoli fue diezmado por las lesiones y, tras decisiones desacertadas de Spalletti, se retiró del partido. No se puede hacer que el corazón de un atacante anote en un área dándole la oportunidad de detener el balón desde su pecho, ponerlo en el suelo y patear primero sin Coulibaly y Mario Rui. Impulsamos ese error de no apegarnos al oponente con demasiada frecuencia y de buena gana, todo el juego cambió allí. Pero cambió primero cuando Spalletti falló, Fabián se lesionó y hubo un reemplazo lógico para Demme. Falta aproximadamente media hora y si toma Mertens e inmediatamente después de Lozano, ha revisado a fondo Nápoles y lo ha bajado. ¿Qué es el equipo con Politano, Elmas y Petajna, cómo puede afectar y lastimar al rival? ¿Cómo se puede pensar sin regatear más que mantener el balón con Betania y mantener el 2-0? Tienes que pensar en lastimar a tu oponente, tienes a Mertens en un momento de absoluta felicidad, tienes a Lozano que es rápido como la plata. Ella entregó todas las flechas y no dejó entrar a Onas, Criacopoulos atropelló a Politano en ese flanco.

El Nápoles está en el Scudetto esta noche, ha demostrado que es un gran equipo, pero para serlo en todos los sentidos hay que tener sentido. Tienes que llevarte algunas de las victorias que te mereces. Esta noche se ha añadido un nuevo elemento de ansiedad: Spalletti está haciendo un trabajo extraordinario pero está luchando por algo que nunca ha ganado. Fue el primero en tener miedo de volar esta noche. Es un contratiempo pero lo más preocupante es que Atalanta está allí el sábado y Napoli perdió tres piezas clave: Insigne, Fabián y Koulibaly. Veremos si alguno de esos tres se recupera, pero este empate pesa al blues como una roca. De hecho, también se puede respirar por un escape apretado, porque si el partido se prolongó durante otros 10 minutos, el Napoli seguramente habría perdido porque quedó noqueado. Spalletti en Nápoles hay un dicho: ‘El que no tiene coraje, nun se cocca ch’ ‘e femmene belle, y esta noche creo que te has vuelto vacío«.