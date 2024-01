Eddie Martens es despiadado tras la marcha de Clerici, con palabras venenosas: 'Me da asco' | El odio nunca gana

Después de despedirse de Antonella Clerici, Eddie Martens demostró que es tan despiadado como siempre: esto es lo que reveló. palabras venenosas

Antonella Clerici, uno de los presentadores de televisión italianos más populares y seguidos, ha tenido muchas aventuras amorosas y ha sido transferido dos veces. Seguramente entre las historias de amor que más discusión han generado están las que tuvo con él. Eddie MartensY ella le dio una hija, es decir la siguiente.

Como bien muchos recuerdan, Antonella y Eddie se conocieron 2007 Dos años después, nació Miley. La historia de amor continuó por otros 7 años y sus caminos se vieron interrumpidos. 2016. Ha pasado un tiempo, pero Martens y Clerici recientemente han vuelto al centro de atención de los medios.

De hecho, aunque los dos ahora han reconstruido sus vidas, ahora están de nuevo en el centro de atención debido a los chismes debido a… Revelación inesperada Por el propio Eddie Martens. De hecho, este último dejó a todos boquiabiertos tras hacerlo. Declaración inesperada Sobre su pasada historia de amor con Antonelina Nazionale.

De hecho, Eddie lo admitiría. La memoria es tan repugnante Arraigado en el largo período que él y el famoso presentador de televisión pasaron juntos. Con más detalle, hombre No tiene ningún buen recuerdo de Italia.. Así que veamos qué dijo.

Eddie Martens: El doloroso recuerdo de su relación con Clerici

Como se acaba de revelar, Eddie Martens iba a admitirlo Un recuerdo triste específico El período en el que estuvo en la conocida emisora ​​Rai.

De hecho, recordemos que la diferencia de edad entre ambos es 14 añosY Orígenes congoleños El propio Martens, quien además no era una cara del mundo del entretenimiento pero artista turistaprovocó una gran discusión.

Las duras palabras de Eddie Martens

A 7 años de que terminara la historia con Antonella Clerici, Eddie Martens reveló que tiene recuerdos desagradables de su paso por la presentadora de The Voice Kids. En particular, el ex animador explicó que recibió Muchos comentarios discriminatorios.

De hecho, parece que en ese momento la pareja acabó en el centro de la polémica y desató el debate. Brevemente, La bienvenida de Eddie en Italia no fue cálida y feliz.. Muchos lo acusaron de haber sido recomendado, y aún hoy el ex socio de Clerici se siente tan perturbado por la idea que llegó incluso a declarar, dice Napolik: “Me siento mal sólo de recordarlo, y aún hoy ese pensamiento me repugna profundamente”.

Ahora Eddie Martens de todos modos Volvió a encontrar la felicidad en Bélgica Él había anunciado esto No volverá a vivir en Italia Por la mentalidad insensible de algunos vecinos.