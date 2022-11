EA cancela Project Cars y el ex CEO de Slighty Mad Studios no está interactuando bien – Nerd4.life

Como ya hemos informado, Artes electrónicas anunció que no apoyará proyecto de coche. Toda la franquicia se considera muerta y, obviamente, a muchos no les gustó. Entre ellos también hay ian campanafundador y exdirector general de Slighty Mad Studios, los creadores de la saga de coches.

Libros de facturas Vía Twitter: «EA sigue siendo genial… Tengo mi opinión y sigo evaluándolos, mientras ellos siguen demostrando que tenía razón. ¿Qué te parecen esos números (perdón, me refiero a personas, con esperanzas, sueños y familias)? , ¿al final de todas las hojas de cálculo está esto?”.

Ian Belm, que dejó la empresa en octubre de 2021, ya lo había dicho ¿Qué pensó de Electronic Arts en 2017? Durante una entrevista con el canal de YouTube de SpotTheOzzie. Específicamente, el CEO dijo: «Hicimos un juego llamado Need for Speed: Shift, hicimos un juego llamado Shift 2, y EA vino a mí y me dijo: ‘Después de dos meses de Shift 2, podemos darte 1,5 millones si acepta no hablar con otros editores, no aceptar otros juegos o trabajar en otros acuerdos con otros editores, le daremos 1,5 millones y firmará el Turno 3? «.



Así que dije: ‘Bueno, eso suena como un buen negocio. “Obtuve 1,5 millones, pagué muchos bonos a los muchachos y dos semanas antes de que empezáramos. 3. cambio Lo cancelaron sin previo aviso. Dijeron: «No volveremos a hacer eso».

Por lo tanto, Bill no está satisfecho con la forma en que se comporta. Artes electrónicas Durante algún tiempo, cree que la decisión de cancelar la franquicia Project CARS demuestra su punto. Sin embargo, EA todavía tiene muchos juegos de conducción, como Formula One, GRID y WRC.