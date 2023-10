Driveclub finalmente alcanzó los 60 fps gracias al análisis de vídeo Illusion: Digital Foundry

Trabajo encomiable, pero inutilizable.

Driveclub, imagen del juego

El problema, en estos casos, es que no son parches oficiales y no se pueden aplicar ni siquiera de forma muy sencilla al usuario medio. En realidad es necesario tener un controlador. un promedio El firmware no se ha actualizado para probar esta versión del software, que no se distribuye generalmente.

No nos queda más que admirar el resultado del trabajo en el vídeo superior, que también da fe de la calidad gráfica lograda por Evolution Studios en su juego para PS4. El juego tuvo varios problemas en el lanzamiento y el soporte en línea comenzó más tarde.

Posteriormente, los desarrolladores brindaron un importante apoyo para mejorar continuamente el juego, pero Sony decidió cerrar Evolution Studios en 2016.