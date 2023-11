Drama de los hospitales de Gaza. Israel: ‘Ayudaremos a evacuar a los recién nacidos de Shifa’ – El Mundo

12.04

«Hamás no puede regresar a Gaza. Israel no puede ocupar Gaza y, al mismo tiempo, la solución» en la Franja no puede separarse de la solución en los territorios ocupados. Sí a la Autoridad Palestina en Gaza. Así lo afirmó el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, durante su intervención en la Conferencia Socialista Europea, destacando la necesidad de «un mayor compromiso de los países árabes moderados y de la Unión Europea». Y añadió: «Debemos contribuir a la construcción del Estado palestino, así como a la reconstrucción de Gaza».