Draghi y los rumores de presidencia de la Comisión Europea en broma: «Siempre alejados de Italia»

“No sé por qué siempre tienen que buscarme un lugar lejos de Italia”. Mario Draghi Sabe por qué, pero si utiliza siempre el mismo chiste, significa distanciarse del debate (casi) italiano sobre su próximo puesto internacional. Como si realmente no tuviera un papel, incluso sin asignaciones. Hace algún tiempo, cuando fue nombrado sucesor seguro de Lins Stoltenberg Secretaría de la OTAN Fue interceptado por teléfono por un amigo que le preguntó si los rumores del periódico eran ciertos. Y fue seráfico: “Mira, me pillaste justo en las escaleras del avión. Me voy para ocupar este asiento».

También esta vez hay una serie de rumores sobre su futuro destino: después de haber abandonado la OTAN – y haber puesto en espera la tan comentada presidencia del Consejo Europeo – la teoría de que el ex Primer Ministro italiano está a punto de trasladarse a… Presidencia de la Comisión Europea . No está claro si a Super Mario le hacen más gracia o le molestan estas voces que narran Conspiraciones políticas Y comunicaciones entre las cancillerías para llevarlo a la cima del gobierno de la Unión en lugar de Ursula von der Leyen. Tras él se produjo una nueva ola de imprudencias. carta a Nivel alto conferencia Sobre derechos sociales, donde Draghi explicó las características del plan de competitividad que le pidió von der Leyen.

cita de julio

Lo cierto es que el informe se presentará a mediados de julio y que el ex presidente del BCE pudo comprobar en Bruselas un clima muy positivo en relación con su trabajo. En cuanto al resto, es decir, la suerte del ex Primer Ministro, hay una cosa Atención intermitente de los medios italianos Esto no se refleja en los periódicos de otros países europeos. De hecho, si alguien habla, no necesariamente está pensando en postularse para algo. Para que Draghi sea candidato será necesario esto Un acuerdo entre los veintisiete estados miembros de la Unión Y el proceso preparatorio inicial del que -según fuentes muy fiables- «Supermario» no estará al tanto.