Dos trucos de Gmail que no mucha gente conoce: te salvarán la vida y tu negocio

Gmail es el servicio de correo electrónico más utilizado y hoy te contamos dos trucos que pueden salvar tu vida y tu negocio.

Desde la llegada de los servicios de mensajería instantánea como WhatsApp Y cablemuchas personas han dejado de usar correo electrónico Como forma de comunicación.

El correo electrónico ahora se ha convertido en un servicio que solo se usa para comunicarse con grandes empresas por razones un trabajo tu odias universidad.

Aunque parezca anticuado, la comunicación por correo electrónico sigue siendo un servicio muy efectivo, especialmente si usa detalles Trucos.

El servicio de correo electrónico más utilizado en Italia es seguro gmailla aplicación de correo electrónico propiedad de Google que todos usamos.

Escribir un correo electrónico no es tan difícil, pero como no lo hacemos todos los días, no todos saben misterios Ey Trucos de este servicio.

Estos son trucos del oficio que salvarán tu vida y tu negocio, por lo que querrás ponerlos en práctica si estás escribiendo un correo electrónico importante.

Dos trucos contra la distracción: No más emails erróneos o vergonzosos

Como dijimos antes, no todos tienen la costumbre de enviar correos electrónicos todos los días y cuando sucede que se envía un mensaje importante a un empleador o empresa, siempre recibimos este tipo de mensaje. Preocupado por hacer algo mal.

sucedió muchas veces errores de escritura O enviar emails sin entraradjuntoDos situaciones que no solo nos hacen quedar mal ante el destinatario, sino que pueden crear algunos problemas en el ámbito laboral.

Para evitar todo esto, Gmail ofrece dos trucos que casi nadie conoce y que son realmente útiles Evita estas distracciones.

Quizás no todo el mundo tenga tiempo de volver a leer el texto del correo electrónico para comprobar si hay algún error, pero puede ocurrir que estemos tan ansiosos o apurados que no notemos nada ni siquiera durante la segunda comprobación.

Por eso debes activar estas dos opciones desde Configuración de Gmail.

Gmail te salva la vida y funciona con estas dos configuraciones

El primer truco se puede activar desde teléfonos inteligentesque a menudo se usa a diario para leer, escribir y enviar correos electrónicos.

Al ir a la configuración de la aplicación Gmail, de hecho, puede activar la opción «Confirmar antes de archivarque está deshabilitado por defecto.

Y así Gmail Le preguntará cada vez si está seguro de enviar el correo electrónico. Cuando hace clic en el botón Enviar, nunca puede enviar correos electrónicos por error.

Por otro lado, el segundo truco se puede activar a través de Gmail desde una computadora: también en este caso, haga clic en el ícono de Configuración y luego en el «Ver todas las configuraciones«.

Abajo podemos Aumento del período de cancelación: De forma predeterminada, está configurado en 5 segundos, pero podemos aumentarlo hasta 30 segundos.

De esta manera podemos tener más tiempo para cancelar el envío de un correo electrónico.