Dos ex grandes nombres hablan en Mediaset

«ella es Pura dinamita. me gustaría que ella fuera la anfitriona Isla de las celebridades: Úrsula Bernardo, la cara anterior de hombres y mujeres, le dijo a la revista para mí hablamos sobre alicia marcusi. Para el presentador, los últimos meses han sido muy ajetreados desde el punto de vista laboral. En concreto, estuvo su nuevo comienzo en Rai tras despedirse de Mediaset. Primero únete a Fiorello a Rai2 en vivo En la versión post-Festival de San Remo entonces condujo Boomer En Rai 2, obteniendo excelentes resultados en cuanto a ratings.

También estaba dedicando palabras amables a Marcuse. Socio Aruta El compañero histórico de Úrsula. Los dos se conocieron hace algún tiempo en un estudio. hombres y mujeres . «Siempre la he amado como mujer y como presentadora», dijo Sossio sobre Marcuzzi. A los dos ex rostros del programa de citas también se les pidió que dieran su opinión. Mara Venere, conductor domingo en. Si Benardo dice que lo adora porque tiene todo lo que necesita para hacer televisión; Aruta no fue menos y reveló que la encuentra una persona muy dulce y gentil.

espacio entonces un Simón Venturael presentador Sossio y Ursula dedican unas amables palabras, dado que ella hizo un comunicado Isla de la tentación en los que han estado involucrados en los últimos años. Siempre estará en mi corazón, dijo Úrsula.