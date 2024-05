Dos alimentos inesperados en la dieta de los centenarios de todo el mundo: los comen todos los días y no enferman

¿Cuál es el secreto para convertirse en centenario? La ayuda puede venir de la nutrición. A continuación te presentamos dos tipos de alimentos que alargan la vida.

Todos quieren saber Secretos de vivir después de 100 años. La esperanza de vida ha aumentado drásticamente y las personas mayores de cien años ya no son tan raras como antes. La ciencia busca comprender cómo funciona la extensión de la vidaDieta Y resultó algo interesante.

En particular, el explorador, productor, investigador y comunicador científico Dan Buettner. Realizó un estudio Compartió los resultados y luego los compartió públicamente en un video en las redes sociales. También ha generado mucho interés porque dice estar al tanto del asunto. El secreto para vivir mucho.

El estudio se centró enAnálisis de la población de Okinawa en Japón, Donde la esperanza de vida es muy alta y mayor que en otros lugares. En Italia, la provincia de Nuoro en Cerdeña se distingue por su longevidad, y otro lugar con muchos centenarios es la Península de Nicoya en Costa Rica. ¿Qué come una persona para vivir mucho tiempo? Los científicos afirman que existen dos tipos de alimentos que aumentan la esperanza de vida.

Alimentos que vivirán mucho tiempo: Lo que necesitas comer para superar los 100 años

mostrar esto Dos tipos de alimentos En tu dieta diaria se puede representarelixir de vida Según Buettner. De las observaciones y análisis realizados, las poblaciones más longevas tienen dos alimentos muy específicos en sus hábitos alimentarios.

Los alimentos en cuestión, los que deberías comer a diario si quieres vivir hasta una edad muy avanzada, ¿son yo? Frijol Y el Nueces. Ambos pueden consumirse frecuentemente, todos los días, sin efectos secundarios, afirma el experto. Ambos alimentos Contienen una buena cantidad de fibra.Por eso sería excelente para reducir la inflamación intestinal y quizás incluso el riesgo de enfermedades graves como el cáncer.

También tiene un efecto protector sobre el corazón, previniendo enfermedades cardíacas. Esto se debe a que hay abundancia de ellos. Ácidos grasos linoleicos Y Omega 3, elementos esenciales para este fin. Por ello, Buettner recomienda consumir grandes cantidades de estos alimentos y los identifica como un auténtico placer.

Claramente, identificar estos dos componentes es el “secreto” para vivir mucho tiempo. No es un hecho confirmadopero Pertenece al campo de las hipótesis. Se formula durante la fase de estudio. Naturalmente, hay que tener en cuenta que la vida y su duración no dependen de factores tan materiales y simples. El tiempo de vida siempre guarda en su interior un misterio que la ciencia aún no puede explicar del todo.