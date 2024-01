Domenico Delli, actor y su regreso a la televisión en la película «La luz en la granja»: renacimiento tras la tragedia de hace seis años

Setenta años de televisión se celebraron la tarde del domingo 7 de enero en Rai 1 con la película La luz en la granjase emite en horario de máxima audiencia por Rai 1. Dirigida por ricardo donna Y Tiziana AristarcoLa película se desarrolla en la ciudad de Matera en los años 1960: Pinocho (Giovanni Limet) Tiene once años y presencia con sus propios ojos el rápido e inexorable cambio de su familia y de su sencillo mundo rural con la llegada de las nuevas tecnologías. El héroe de la historia es la gran familia Rondinone, que, bajo la dirección del Patriarca Eustacio (Renato Carpentieri), ¿Siempre habéis afrontado juntos la adversidad? Durante décadas trabajó la tierra y vivió de los frutos de su trabajo. La vida es difícil, a veces muy difícil, pero para Pinocho, de once años, ¿lo es? Mezclado con magia y sueños, como el de tener un televisor, que en 1962 sólo unas pocas familias adineradas de la ciudad podían permitirse.

Una escena de la película «Noor en la Granja».

También en el elenco Domenico Delli Que, como en una historia televisiva, vuelve a ser protagonista en su camino a renacer. El actor nació en 1985, en Siena, y dio sus primeros pasos en 2009 en series como Médico de familia Y don mateo y en la pelicula Este pequeño gran amor (También de Donna). En 2012 fama con A.c.a.b. todos los policías son bastardos a Stefano Sollima lado a lado Pierfrancesco Favino y serie El último rey del papa. a Luca Manfredi lado a lado Gigi Bruetti.

Serie Daily y T. Falco in the Sky, 1992

A partir de ahora, una serie de producciones para la pequeña y gran pantalla, desde Miedo 3D Subordinar Manetti hermanos. a Adriano Olivetti – El poder de un sueño, 1992 Y no matespero también bosque helado a Claudio Nos, mi madre a Nanni Moretti Y Ella y yo a María Saúl Tognazzi. “Cara limpia, ojos grandes y claros y una sonrisa de buen chico” fue la descripción que le dieron, y realmente parecía como si el cielo tuviera una nueva estrella.

Domenico Delli y Alessandra Mastronardi en el drama de Rai «Once Upon a Time Studio Uno»

Luego, en 2017, el actor acabó siendo noticia tras verse involucrado en un caso. Un grave accidente de tráfico en la carretera Salerno-Reggio Calabria que provoca la muerte de una mujer:Conduciendo con licencia suspendida y pruebas de toxicología positivas, Dieley fue arrestado bajo el cargo de homicidio vehicular agravado. Luego fue trasladado a arresto domiciliario, y en 2019 fue condenado inicialmente a siete años y ocho meses de prisión, que luego se redujo a cinco años y diez meses.

“Soy adicto a la heroína, pero las drogas no tuvieron nada que ver con el accidente. Me distraje con mi celular – anunció en ese momento – Soy culpable, gritaré mi culpa con todas mis fuerzas. No tengo excusas, cometí un error y tengo que pagar. Sólo tengo el trabajo, y si salgo de este caso arruinando mi carrera, ya no lo tendré. «Está bien que pague por lo que hice, pero no que me presenten como un criminal».

Domenico Delli en la película «La luz en la granja»

“Hay algo muy liberador en la actuación, una sensación parecida a la que tienes cuando eres niño cuando juegas con plena ilusión” fueron sus palabras al inicio de su prometedora carrera y de las que hoy, habiendo saldado su deuda con la justicia. Dilly se está recuperando lentamente. Serie ¡Buenos dias mama! Para 2021 con Raúl Bova Y María Chiara Giannetta Esto marca su regreso a los escenarios hoy. La luz en la granja Lo que casi parece una metáfora de su vida. En la que interpreta el papel de Vincenzo, un hombre alegre, vivaz y alegre, amado por las mujeres, respetado por su padre y sus hermanos y adorado por sus sobrinos, Pinocho sobre todo. ¿Por qué si está allí? ¿Para hacer alguna locura y? «Él es a quien debes acudir», leemos en la descripción del personaje, «Tiene todas las características para convertirse en el líder de la familia y mantenerla unida.

Pero el destino le depara una aventura que lleva el nombre de una terrible enfermedad: la esclerosis múltiple. ¿Vincenzo siente que tiene «defectos» y tendrá que aprender que no lo es? ¿Su enfermedad y que, incluso en silla de ruedas, merece ser amado y puede seguir siendo la persona soleada, vivaz y alegre que es? Siempre fue el líder que podía mantener unida a la familia». «Si pudieras, ¿qué le desearías a Luca Pastore (su personaje en 1992) ¿Y qué deseas para ti en cambio? Le preguntaron en una entrevista antes del accidente; La respuesta fue: “Paz”.