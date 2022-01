Domenica In, porque Pierpaolo Pretelli se salta el episodio del 23 de enero

Rayo Femenino 2021-2022: De Mara Vinier a Antonella Clerici

el 23 de enero episodio de domingo en Tendrá una ausencia significativa: Pierpaolo Pritelli. Programa dirigido Mara VenereEn esta versión, el protagonista fue Pretelli, quien trató de aportar un poco de frescura y originalidad con su actuación, lo que nunca se esperaba. No fue fácil para él encajar en un contexto tan importante y unificador, pero hasta el momento ha tratado de no decepcionarlo, tanto que Ray está considerando confiarle un espectáculo propio. Pero, ¿por qué no estará ella en el episodio?

Domenica In, Pierpaolo Pretelli salta el bucle: Es positivo para Covid-19

«¡Hola amigos! Desafortunadamente, soy positivo para Covid, pero estoy protegiendo mis tres dosis de la vacuna. Lo siento, no estoy con Mara Venier a domingo en. Regresaré pronto «. No faltaron las reacciones de Venier, quien procedió a compartir el mensaje de Pretelli en sus Historias de Instagram. Afortunadamente, en cualquier caso, Pretelli está bien, incluso si su ausencia se siente en el programa, ya que está ahora un personaje establecido.

Fue Mara Vinier quien creyó tanto en él que lo deseaba tanto domingo en, El programa principal de la banda Rai por la tarde. Había muchas opciones con respecto al autor en Pretelli – como en el caso de Musichière – donde el objetivo era mostrar su talento: un disfraz bien elegido – después de todo, también fue el protagonista en tal y tal espectáculo 11 – Buen talento para el canto y determinación en el escenario sabe participar.

Dominica N, Britley es mi inspiración

La amamos más que novia vip 5; Apreciamos su deseo de hacerse un hueco en el mundo de la televisión. Quedamos atrapados en su sonrisa y determinación en el escenario. Pretelli es parte de la revelación: ha tenido un éxito moderado en Reality show presentado por Alfonso Signorini. Y aquí es donde conoció a su novia actual: julia salmi – Con quien compartir un Un vínculo profundo y sincero. En Instagram, nunca dejan de compartir algunas fotos juntos: También deben sellar su amor con la boda..

Rai de Pretelli estaba anticipando el futuro Dagosbya, y parece que lo que convenció a todos -y a nosotros también- fue su imitación de Aquiles Lauro. “Le dio a los directores ejecutivos una idea Promocionarla con su propio programa.Una gran oportunidad, estamos seguros que sabrá aprovechar a los mejores, mostrando sus cualidades y talento, al fin y al cabo será un gran punto de inflexión en su carrera: esa carta única en la vida que debes conocer como jugar bien

Dominica Fee, problemas relacionados con Covid

La larga fase de reinicio de la televisión a menudo se ve comprometida por nuevas infecciones. Esta no es la primera vez que un invitado o un personaje habitual se salta un episodio. como no mencionar Un episodio especial de Santo Stefano, que fue suspendido por Un empleado dio positivo por Covid? Se activó el protocolo de seguridad para evitar más contagios y permitir retransmisiones en las próximas semanas.