Documentos secretos de EE.UU. descubiertos en una antigua oficina de Biden – Última Hora

(ANSA) – WASHINGTON, 09 de enero – Varios documentos clasificados de cuando Joe Biden era vicepresidente de los Estados Unidos fueron encontrados por sus abogados en un escritorio que usaba en el Centro Ben Biden, un centro de estudios en Washington, cuando era profesor. emérito de la Universidad de Pensilvania (2017-2019). Los medios estadounidenses lo informaron.



Este descubrimiento se remonta al 2 de noviembre, justo antes de las elecciones intermedias. Ese mismo día, los abogados de Biden notificaron a los Archivos Nacionales, que adquirieron los materiales y notificaron al Departamento de Justicia investigador. La noticia ha causado mucha vergüenza en la Casa Blanca, porque se produce cuando el departamento también está investigando la gran cantidad de materiales clasificados descubiertos en la residencia de Donald Trump en Mar-a-Lago. En el caso de Biden, serían alrededor de una docena de documentos que estaban archivados con otros documentos no clasificados que fueron devueltos rápidamente, pero el “olvido” plantea más de unas pocas preguntas. Según una fuente de CBS, de todos modos no contendría secretos nucleares. Los abogados del presidente los descubrieron mientras empaquetaban documentos dentro de una caja fuerte cerrada para liberar espacio de oficina que Biden estaba usando en ese momento. “La Casa Blanca está cooperando con los Archivos Nacionales y el Departamento de Justicia en el descubrimiento de lo que parecen ser documentos de la administración Obama-Biden, incluida una pequeña cantidad de documentos marcados como clasificados”, dijo Richard Sauber, asesor especial de Biden. “Los documentos no han sido objeto de ninguna solicitud o investigación previa por parte de los Archivos Nacionales”, a diferencia de Trump. (Relación comercial).