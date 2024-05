Djokovic derrota a Karballés en Roland Garros y avanza a tercera ronda

el partido

En definitiva, acabó como en las dos ocasiones anteriores de encuentro entre ambos: Nole nunca concedió un set a Karballés ni en la primera ronda del US Open de 2019 ni en el Open de Australia de 2023, siempre en su debut. El partido se disputará bajo techo debido a la lluvia, que no da tregua al torneo, que se ha visto seriamente retrasado. El comienzo fue aguanieve, con Nole inmediatamente concediendo el primer servicio a Karballes pero haciendo bien en recuperar inmediatamente la desventaja. Nole tiene la posibilidad de ponerse por delante en el cuarto game, pero el español, que llegó a la final de Marrakech tras ser derrotado por Matteo Berrettini, supo recuperarse gracias a un saque y algunas buenas concesiones del serbio. Pero en el décimo juego, Djokovic tomó la delantera y venció a Karballes para ganar el primer set. Casi no hubo historia en la segunda mitad, ya que Nole se adelantó en la segunda mitad, logrando responder perfectamente, poniendo el 4-0 antes de sufrir un contragolpe de su oponente. Djokovic, muy centrado, vuelve a quebrar al español y pasa a cerrar el 6-1 en media hora. En el tercer set, el serbio jugó a un nivel muy alto, y Karballes intentó mantenerse en sus talones pero cayó en un desempate, volvió a sufrir y también perdió el tercer set por 6-2.