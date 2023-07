Disco, Milán, rupturas: la historia de amor entre Melissa Satta y Kevin-Prince Boateng

Filina y un futbolista. La pareja ha aparecido en las portadas de las revistas del corazón italiano durante años, y entre las parejas que mejor representan una pareja amorosa están las formadas por Kevin Príncipe Boateng Y Melissa Sata. es una morena de tejido tira de noticiasEl centrocampista del Milan se conoce y enamora en un club privado de Milán, dando vida a uno de ellos Historias de amor Los VIP más comentados de la historia.

Es 2011. Después del experimento en tira de noticias Como tapiz de 2005 a 2008, Melissa Satta es una de las caras de la televisión italiana: presenta el programa de ciencia Adentro – locos por la ciencia en Rai Due y es elegido por Alfonso Signorini para ser el ayuda de cámara en su show calispira En Canale 5. Desde el punto de vista emocional, Melissa terminó recientemente una historia con Gianluca Facci. Kevin-Prince Boateng, recuperándose de una condición traumática divorcio Por su esposa Jennifer, se unió a Milán y ganó su primer scudetto con los Rossoneri en junio de 2011.

Reunión en Milán

Ambos son un verano de supuestos cotilleos y coqueteos. Ambos anunciaron que eran célibes, pero el encuentro que tuvo lugar en julio en un club de Milán pareció ganarse el corazón de ambos. « Cuando lo conocí pensé: «¿Pero quién es esta cita?» Luego lo vi tres veces y no pasó absolutamente nada. Sata dijo años después en una entrevista con depero esto fue suficiente para crear un conexión. Melissa Sata se va a los Estados Unidos por un compromiso profesional y comienzan una relación telefónica comprensiva que consiste en largas llamadas y cartas a medianoche.

Las primeras fotos en las revistas.

Noviembre de 2011. El Semanario de El ex pinche textil y el futbolista del Milán se unen en un momento de ternura en elaeropuerto Vengo de Milán. Melissa y Kevin se despiden antes de que él regrese a Alemania para visitar a su hijo de su matrimonio anterior. Las fotos no dejan lugar a dudas, se desató una pasión entre ambos y las palabras de Sata, que le fueron dadas a conocer al Che a los pocos días de aquel servicio, lo confirman: « Lo amo y estamos muy bien juntos. Sin embargo, la primera salida pública de la pareja se produjo recién en 2012 para la presidencia de la FIFA, una ZúrichDonde los dos van de la mano. Melissa aparece varias veces en las gradas del estadio Meazza para seguir a su novio y cotillear revistas y dedicarle portadas y artículos.

Pasión y convivencia

2012 es un año dorado tanto para el fútbol como para la televisión, y el amor está floreciendo. En el’verano Ese año Melissa Sata y Boateng hicieron muchos momentos juntos paparazzi primero en Miami y luego en un yate en Ibiza en compañía de unos amigos. La extejida lleva a su novio a Cerdeña y luego se trasladan juntos a la Riviera francesa en Saint-Tropez en un yate de lujo. A la fecha, la pareja lleva un año saliendo y los rumores sobre una posible convivencia los persiguen. Son los fotógrafos de la revista otra vez. de Para inmortalizar a los dos en el centro de Milán con un agente inmobiliario que busca un apartamento, donde puedan vivir juntos.

anuncio de embarazo en twitter

Los rumores sobre el supuesto embarazo de Melissa Satta rondan tanto que la ex tejido se ve obligada a desmentir la noticia en las redes sociales, pero es engañosa. El 30 de agosto de 2013, el Milan anunció la venta de Boateng al Schalke 04: el jugador firmó un contrato para regresar a Alemania por al menos tres años y le contó la noticia a su novia, pero ella le dio otra sorpresa. Melissa está en Porto Cervo sola con su familia de vacaciones cuando se entera de que está allí dulce esperamientras que Kevin está en declive. «No quería decirle nada y sorprenderlo. Volviendo a Milán, lo llamé, pero me sorprendió diciendo: ‘Amor, vámonos a Alemania'». Cambiaré de equipo». Y yo le respondí: «Mi amor, vamos a Alemania, pero seremos tres». sata un de. La pareja anunció el embarazo, apenas tres meses después, en diciembre, cuando finaliza el primer trimestre y lo hacen a través de Twitter en Gorjeoque vuelve loca a la web: « Estamos esperando un bebé, pronto habrá un nuevo miembro de la familia Satteng «.

Nace maddox

Maddox, el hijo mayor de la pareja, nació el 15 de abril de 2014 en Dusseldorf, donde se mudaron Melissa y Boateng. Estás viajando entre Alemania e Italia para organizar el encuentro de fútbol de Italia 1″Tiki Taka – El fútbol es nuestro juegoJunto a Pierluigi Pardo La nueva rutina de familia El vínculo entre la corista y el futbolista se estrecha y en las revistas del corazón toda la atención se centra en su amor y el pequeño Maddox. Sin embargo, a la foto de familia le falta una pieza: el matrimonio. La pareja no descarta la posibilidad de casarse pronto, pero el sueño se concreta recién con el regreso de Boateng a Milán.

Regreso a Milán y boda en Porto Cervo

En diciembre de 2015, el jugador rescindió su contrato con el Schalke 04 y el Milán le ofreció un contrato de un año. De vuelta en Italia, Melissa y Kevin planean la boda, que se celebrará el 25 de junio de 2016 en Porto Cervo, en la isla donde nació Sata. La pareja dijo «sí» en la iglesia Stella Maris, donde Melissa fue bautizada y celebró con más de trescientos invitados en Petra Roja Beach, en Reef Beach. Entre los invitados también están Elena Santarelli, Maddalena Corvaglia, Giorgia Palmas, Adriano Galliani, Diego López y Andrea Bocelli, quienes cantaron para ellos antes de los fuegos artificiales. Un invitado especial es el joven Maddox, vestido como su padre.

La primera crisis de la pareja.

De 2016 a 2018, Melissa Sata y Kevin-Prince Boateng viven su vida entre Las Palma y Alemania, donde el centrocampista es invitado a jugar. La pareja regresa a Italia para las vacaciones de verano, a su amada Cerdeña, y tejidos pasados ​​por compromisos profesionales. Pero en enero de 2019, se supo la noticia de la fuerte noticia. calamidad. Según el semanario hoyel ex tejido y el futbolista están en desacuerdo (al parecer por culpa de la ex mujer de Boateng) y ya han recurrido a los abogados de la Separación. Los directamente involucrados no negaron estos rumores, pero en abril de 2019 el anillo de bodas desapareció del dedo de Melissa, quien eliminó el apellido de su esposo de su cuenta en las redes sociales. Sin embargo, en el verano del mismo año, los paparazzi los inmortalizaron juntos nuevamente, y se besaron en el bote, en señal de reconciliación.

Intento de arreglar y decir adiós

La pareja tiene sus altibajos y justo cuando lo peor parece haber pasado, llega la última crisis definitoria. En agosto de 2020, Melissa y Kevin están en Porto Cervo, Cerdeña, para una cena romántica. La instantánea que ambos compartieron en las redes sociales es un buen augurio para los fanáticos pero es uno de sus últimos momentos felices. El 20 de diciembre de 2020, la pareja publicó un comunicado conjunto en sus redes sociales, anunciando su despedida: “ Después de un período de separación, decidimos romper nuestra relación definitivamente con pleno respeto por las posiciones del otro y en completa calma, sabiendo que seguiríamos siendo un importante punto de referencia para el crecimiento de nuestro hijo, Maddox. «.

Motivos del divorcio entre Sata y Boateng