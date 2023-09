Directamente sacado de un cuento de hadas – SiViaggia

Cuando pensamos en escenarios de cuentos de hadas, en muchas circunstancias nos vienen a la mente lagos de colores brillantes inmersos en paisajes montañosos que parecen haber sido pintados por artistas de fama mundial. Bueno, a veces no hace falta usar la imaginación, porque esos escenarios existen y están mucho más cerca de lo que imaginas: simplemente hazlo. Lago Oshinin.

¿Dónde se encuentra el lago Oshinen?

El ficticio lago Oeschinen se encuentra en Suiza, más precisamente, en el cantón de Berna. Es un cuerpo de agua alpino ubicado cerca de un pequeño pueblo. KanderstegY a una altitud de más de 1.500 metros sobre el nivel del mar.

Se trata, por tanto, de un lago tan elevado que en sus tranquilas aguas se reflejan picos como el Blüemlisalp, a 3.664 metros sobre el nivel del mar.

Se puede llegar al lago a pie o también en un cómodo teleférico. Un pequeño lugar de ensueño en la montaña que en verano se convierte en una especie de paraíso: su agua alcanza una temperatura de hasta 20 grados centígrados, perfecta para un baño rejuvenecedor.

El lago que se extiende cerca de un sitio declarado patrimonio de la UNESCO

Sí, el título realmente te arruinó: el lago Oshinen está ubicado a la entrada de un área declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO e incluso tiene una cuenca donde puedes montar en góndola. Cualquiera que sea la estación en la que lo visites, este evocador lago suizo es un tesoro escondido lleno de sorpresas: adornado con una rica flora alpina de orquídeas, gencianas y edelweiss.

En las inmediaciones pastan rebaños de ovejas y vacas, mientras que los animales salvajes se mueven en los alrededores de las laderas. Con sus impresionantes aguas azules, el lago Oshinin está rodeado de altas montañas y prados floridos, casi como… Un sueño se vuelve realidad.

Cómo llegar allá

Hay varias maneras de Acceso al maravilloso lago Oeschinen. Por ejemplo, hay un sendero ideal para familias que comienza en el pintoresco pueblo de Kandersteg y va directamente a esta tranquila cuenca de agua, pero discurre a lo largo del río Oishe.

Luego está la alternativa más aventurera que sigue la misma ruta del teleférico, cruzando la magnífica región de Jungfrau-Aletsch, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y que ofrece espectaculares vistas de todo el lago, así como la posibilidad de ver cabras montesas. Y gamuzas y marmotas.

Luego está la alternativa menos agotadora, pero no menos satisfactoria: el teleférico de Kandersteg, donde no hay problema con cochecitos o sillas de ruedas. Una vez abajo, caminar durante aproximadamente media hora es suficiente y no supone ninguna dificultad.

Por último, debes saber que hay vuelos que salen desde el lago Oshinen. Innumerables viajes Es ideal para explorar las montañas, la naturaleza y el lago mismo. Los métodos son aptos para adultos y niños, dando a cada uno la posibilidad de elegir qué y cómo hacerlo.

Sin embargo, es bueno tener en cuenta que existen rutas de senderismo por la zona.oceanense Es abierto y accesible, siempre y cuando lleves calzado adecuado, especialmente teniendo en cuenta la estación del año que estás visitando.

Por lo demás, disfruta de uno de los 360 grados. Panoramas y los lagos más bellos de Europa..