“Dificultad para caminar” – Diario

“Escondí la enfermedad durante 17 años”. Después de dos años de compartirlo con el público, Celine Dion Realizó la primera entrevista para hablar sobre su estado de salud. Una entrevista televisiva especial e íntima en la que repasa los difíciles años pasados. Sufriendo el síndrome de la persona rígida, tuvo que aprender a vivir con enfermedades y convulsiones, que eran tan fuertes que le rompieron las costillas.

Celine Dion habla de la enfermedad en su primera entrevista televisiva

«Mentir era una carga enorme Para mí Diecisiete años es mucho tiempo. Sin embargo, durante estos años, Celine Dion, una artista amada en todo el mundo, tuvo que aprender a vivir con la enfermedad, precisamente con la enfermedad. Síndrome de la persona rígida. Ella, que siempre había esperado un milagro, optó por dar su primera entrevista televisiva dos años después de anunciar la enfermedad que padecía.

Creemos que lo sabemos todo sobre los artistas, pero a menudo sólo conocemos una pequeña parte de sus vidas. Este es el caso de Dion, quien habló con él en la entrevista. Noticias NBC, que se transmitió el 11 de junio de 2024 en Estados Unidos, explicó cómo sufre convulsiones. «Es como si alguien te estuviera ahogandoComo si alguien te apretase la garganta». Los espasmos son tan fuertes que los debilitan y provocan consecuencias bastante graves. «En algún momento me rompí las costillas».

Dificultad para caminar y tratamiento.

Según explicó Dion durante la entrevista que le realizó al periodista Hoda KotbLos calambres también pueden ocurrir en el área abdominal, la columna, las costillas y las manos. «Son espasmos, pero es como si estuvieran en una posición en la que no puedes desenredarlos». La situación es tan complicada que, como también explicó su hermana, dificultad para cantar Y también para Él camina.

La artista agregó que subestimó las primeras señales, que no se tomó el tiempo para comprender la situación y que no entendió de inmediato lo que estaba pasando. «Debería haber parado.» Extraña su trabajo, extraña a la gente y a los fanáticos que siempre la han respetado. Pero los calambres no son fáciles de tratar, ni siquiera en la vida cotidiana. «Si me picas el pie tropezarás. Si cocino – Porque me encanta cocinar – Mis dedos Y Mis manos «Permanecerán en esta situación».

Desde que la enfermedad se agravó, Celine Dion no ha dejado de luchar y se somete a tratamientos cinco días a la semana. “Terapia deportiva, física y vocal”. Su batalla se cuenta en documental Yo: Celine Dionen Amazon Prime Video de 25 de junio de 2024. Explicó en una entrevista anterior que optó por trabajar con todo su cuerpo y alma con un equipo médico para no sucumbir al dolor. «La vida no te da respuestas.. ¡Solo tienes que vivirlo! Tengo esta enfermedad por una razón desconocida. Durante la 66ª Entrega Anual de los Premios Grammy, hizo una aparición sorpresa, instando a todos a nunca dar nada por sentado, especialmente el amor y la alegría que la música trae a la vida de las personas en todo el mundo.