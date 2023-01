Dieta y cambios de humor, ultimátum en la mesa: Estos alimentos empeoran tu estado de ánimo

Con la crisis actual, es difícil tener buen humor. Y si hay alimentos que lo empeoran, ¡ayuda! ¿Cuales son?

Habiendo dicho eso Salud Viene con comida. Y esto se relaciona no solo con el sexo físico sino también con el sexo psicológico. De hecho, estudios muy recientes han demostrado que hay ciertos alimentos que pueden estimular de alguna manera mal humor. También se habla de cambios muy repentinos y dañinos.

Por cierto, en ese momento calamidad Nuestro país está pasando desde el punto de vista económico, esta situación es más grave. También hay que decir que muchas personas, superadas por la depresión o simplemente deprimidas, buscan algún tipo de consuelo en alimento. No solo por comer más sino también mal.

Además del hecho de no llevar una alimentación sana y variada, así como de no tener una alimentación adecuada al estilo de vida, uno tiende a comer sólo lo que le gusta y no lo que le conviene. Así nos sucede la realidad de la satisfacción en términos de gusto y no es lujo. Por eso, cuando solemos sentirnos deprimidos, nos centramos en degustar alimentos especialmente refinados y ricos en grasas, así como las frituras.

Los alimentos que deben evitarse

caramelo Entonces son vistos como la primera herramienta para vencer al mal. En cualquier caso, un trozo de chocolate negro no hace daño a nadie, salvo en casos especiales. Sin embargo, exagere, como con otros materiales ricos. azúcar refinada, puede causarnos el efecto contrario. En fin, como dice tu alma un montón de chupa ¡Sin excepciones para nadie!

en palabras cortas Cambios en el nivel de glucosa En la sangre favorecen el mal humor e incluso la depresión. Lo mismo ocurre con el consumo excesivo de embutidos y carnes rojas. Y esto sucede porque de esta manera comienza la activación del sistema inmunológico, que es uno de los elementos biológicos básicos de los mencionados. depresión.

La dieta definitiva

Así que sería mejor centrarse en Dieta mediterráneaEs un gran amigo con buen humor. Es buena idea incluir en tu dieta verduras, frutos secos y aceite de oliva virgen extra, así como alimentos ricos en antioxidantes. ¡Y aquí nuestra piel también nos lo agradecerá!

Los alimentos que contienen grandes cantidades de Omega 3. De hecho, los dulces no están completamente prohibidos, basta con limitar su consumo, así como los snacks y refrescos envasados. También cubra con fruta fresca o yogur como refrigerio. Esto por cierto es genial para mantener el equilibrio. El microbioma intestinal.