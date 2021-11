DIARIO ARGENTINA / Misión fallida del G20 para empujar al país hacia Venezuela

En una reunión reciente Romin G20, Argentina Confirmó que su visibilidad e importancia actual en el mundo actual es nula. De la elección Alberto Fernández Como presidente, el país está prácticamente sujeto al aislamiento fuertemente deseado por el actual gobierno, que ha rechazado fundamentalmente sus políticas internacionales, prefiriendo alianzas con regímenes dictatoriales (Irán, Venezuela, Nicaragua). O con países que tienen la democracia como parte de un rostro puro como China y Rusia.

Las campanas de alarma sonaron antes de la sesión internacional recién concluida, especialmente uno que podría demostrar ser un auténtico diplomático y que, por supuesto, buscó ayudar a su patria: nos referimos al Papa Francisco. , Fernández se había conocido el pasado mes de mayo.

Aunque el Papa no puede negar las visitas de los jefes de Estado, Percoglio ha establecido una regla muy precisa: no pueden tener lugar si están previstas elecciones en los países de los presidentes donde se van a celebrar. El Papa se estableció acertadamente para no colocar su imagen como aliado de tal o cual político, y para crear aparente influencia en el voto.

Si bien los diplomáticos argentinos eran muy conscientes de este destino (como otros directores, en cambio) ejerció una gran presión sobre la visita, que en última instancia puede ser interpretada como un saludo más que como una entrevista, las presentaciones ceremoniales no llegaron a la reunión en veinte años. minutos, pero tuvieron el efecto de una considerable ira del Santo Padre.

Ahora, durante el G20, el Presidente de Argentina se ha presentado con la clara intención de obtener las condiciones más favorables del Fondo Monetario Internacional para saldar la deuda que Argentina tiene con esta institución, y buscó la solidaridad y asistencia de otros líderes. En la actualidad. Pero aparte de que no se mencionó ningún as en la manga, también quedó claro en esta ocasión por qué votó el 70% de los argentinos. Ante todo En septiembre contra el actual gobierno, desde el comienzo mismo de su catástrofe, parece que hubo un milagro de su lado: podría convertir cada movimiento en una catástrofe.

La primera regla es que si un jefe de estado quiere obtener una decisión política durante una reunión, debe mostrarse con una rama de olivo en la mano para facilitar una decisión positiva. «¡Primaria Watson!» Sherlock Holmes diría. Pero en cambio Fernandes hizo lo contrario: unos días antes del viaje a Roma, en su discurso en la zona de Morón del Gran Buenos Aires, criticó al FMI por socavar el resultado final de la reunión. . En esencia, a pesar de los tonos menos violentos, reflexiona sobre el desempeño anterior, en su discurso de tres minutos al inicio del G20 en Roma, diciendo: “No hay inocentes en esta historia: ambos deudores deben rendir cuentas independientemente de la consecuencias catastróficas de prestar dinero para financiar la fuga de capitales en una economía devastada.

Después de estos incontables discursos catastróficos, Fernández se reunió brevemente con el presidente estadounidense Biden, con quien habló de su «amigo mutuo» (sic), el Papa Francisco. En cuanto al préstamo con el Fondo Monetario Internacional, la historia es un poco diferente a lo que dijo el presidente, porque Macri tuvo que firmar un acuerdo en 2018 para devolver ambos préstamos que hizo Christina Fernández de Kirchner a bancos internacionales. Financiamiento para obras públicas en un país que estaba en extrema necesidad después de 15 años de cristianismo, en el que no se dieron cuenta … pero se pagaron al salir de la quiebra.

Pero incluso ahora la situación en Argentina es catastrófica, con el dólar llegando a 200 pesos en el mercado equivalente, la economía cada vez más lenta y los efectos de una mala gestión de la salud durante las epidemias.

En resumen, es probable que se repita el efecto catastrófico de la primera vuelta en las elecciones de la Asamblea del 14 de noviembre, 24 horas después del fracaso, incluso si la emergencia de salud termina abruptamente, con obsequios entregados a la clase menos acomodada y así sucesivamente. Un ligero aumento de las pensiones, pero solo después de que Alberto Fernández las redujera catastróficamente tras el inicio de su presidencia.

Se encuentra endeudado, un país cada vez más aislado del mundo, tras otra derrota romana. En resumen, en ese camino hacia Venezuela Que los lectores Sub Saben muy bien que el peronismo sólo puede evitar una salida firme del poder. Nos reuniremos el 15 de noviembre para ver el final de este difícil viaje de uno de los países más ricos del mundo durante más de 70 años.

