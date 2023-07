Diablo 4: el último objeto extremadamente raro encontrado, la caza ha terminado

el Elementos de Diablo 4 en cuestión Ellos son: Doombringer (espada), El Abuelo (espada de dos manos), Ring of Starless Skies (anillo); Rostro de Andariel (casco), Escudo de arlequín (casco) y Corazón derretido de Zelig (amuleto). Puedes ver las fotos en el tweet que puedes encontrar a continuación.

adentro dale un 4 están presentes sois cosas muy raras , que no muchos verán en su juego. Los porcentajes de conseguirlo son bastante bajos, pero solo ha pasado un mes desde su lanzamiento. El último de estos ha sido encontrado . Todo esto sucedió aproximadamente una semana después de que Blizzard confirmara oficialmente estos elementos.

Seis artículos raros para Diablo 4

Para encontrar el elemento de máxima rareza es necesario Derrota a enemigos de nivel 85 o superior. Se puede obtener en cualquier estado en el que se pueda obtener un artículo único normal. Los primeros en ser encontrados fueron Harlequin Crest y Doombringer, incluso antes de que Blizzard explicara las reglas detrás de la caída de Diablo 4.

Más tarde se encuentra el rostro de Andariel y el abuelo. Al final de la semana, apareció Ring of Starless Skies y también apareció El corazón de Selig se derritió No pasó mucho tiempo. Por supuesto, no todos los obtiene el mismo jugador, sino que los recupera de diferentes jugadores de todo el mundo.

alrededor Objetos muy raros No se recomienda apuntar a tales elementos. Tomará mucho tiempo y para muchos jugadores de Diablo 4 será frustrante.

Por último, os recordamos que la semana que viene llegará la fecha y los detalles de la primera temporada.