Diabetes y frutas: ¿cuál comer?

Fruta y diabetes: ¿Crees que esta combinación es difícil de manejar? No se preocupe, incluso si algunos tipos de frutas tienen más azúcar que otros (plátanos, piña, uvas, higos), ninguno de ellos debe estar en la lista negra como alimento.

En cambio, la regla de oro es siempre la misma: cambiar la dieta tanto como sea posible, y por tanto también la fruta que hay que llevar a la mesa para mantener a raya el pico glucémico.

«Para quienes padecen diabetes, se recomienda tomar como máximo una o dos raciones de fruta al día equivalentes a unos 100-150 gramos, por ejemplo, tres albaricoques, un melocotón, una manzana, una rodaja de sandía que sea no muy grande, un plátano o dos rodajas de sandía ».Comenta también la Dra. Alice Cancellato, dietista del Centro de Maternidad del Hospital San Raffaele de Milán. Sin embargo, tenga cuidado de no elegir siempre la misma fruta, incluso si es nuestra favorita: el estándar de oro es la variación.

mejor entero

El consejo es comer la fruta entera y no en forma de extractos o jugos, ya que con estos métodos de preparación, aunque no se esparzan las vitaminas y sales minerales, se pierde una buena cantidad de fibra, necesaria para un diabético. paciente, y también permite la absorción lenta de azúcares en la sangre. “Sin olvidar que la masticación es fundamental para aumentar la sensación de saciedad”, continúa Cancellato. ¿la razón? Cuando masticas, se envían ciertas señales al cerebro, que a su vez envía hormonas de saciedad al sistema circulatorio.

el momento adecuado

También se recomienda no comer fruta sola, sino preferiblemente al final de una comida, en conjunto con el tratamiento, o combinarla con frutos secos o un cuadrito de chocolate negro 80%, porque las grasas y fibras buenas de estos alimentos reducir el azúcar en la sangre.

estacionalidad

Las frutas de temporada contienen menos pesticidas (es decir, no se agregan para conservar los productos durante mucho tiempo durante el transporte). No solo. Cuando las frutas o verduras crecen y maduran al aire libre en lugar de en un invernadero, desarrollan sustancias más beneficiosas como antioxidantes, vitaminas y oligoelementos, lo que las hace resistentes al aire libre y beneficiosas para nuestro organismo. Por último, pero no menos importante: respetar el ritmo de la naturaleza también ayuda al medio ambiente.