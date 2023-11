Diabetes, pagarás la zona | Spray de glucagón para pacientes en riesgo

La región de Emilia-Romaña ha anunciado que asumirá el coste del spray de glucagón Paqsimi, que ha sido reclasificado por la Agencia Italiana de Medicamentos AIFA, en la Banda C y por lo tanto ya no corre a cargo del Servicio Nacional de Salud, para seguir garantizando que los pacientes diabéticos estén en riesgo de desarrollar la enfermedad. Hipoglucemia grave Acceso gratuito a medicamentos que podrían salvarles la vida.

Decisión adoptada por el Consejo Regional inmediatamente después de que el medicamento pasara de la categoría A a la C, con efectos a partir del 24 de octubre, determinando así su no reembolsabilidad por parte del Servicio Nacional de Salud, por lo que es enteramente responsabilidad del ciudadano.

“Gracias a la intervención de la Administración Regional – como explicaron desde Bolonia – el medicamento vital, que cuesta 84,17 euros por dosis, se seguirá suministrando gratuitamente en Emilia-Romaña a niños y adolescentes con diabetes tipo 1 y a pacientes adultos con diabetes que están recibiendo terapia intensiva con insulina y que han sufrido al menos un episodio de hipoglucemia grave en el último año que pueden encontrarse en contextos donde la administración intramuscular no es posible.

Este procedimiento fue aclarado hoy durante una rueda de prensa por el asesor regional de políticas sanitarias. Rafael Donini, A la que también asistió una delegación de la Federación Emilia-Romaña de Diabetes (FEDRE), encabezada por el Presidente Daniel Bandera Por el vicepresidente, Rita Lydia Stara.

“La elección correcta por parte de la Región – subraya Donini – es seguir garantizando que los pacientes diabéticos con riesgo de hipoglucemia tengan pleno acceso a un medicamento que, en términos de gestión de la enfermedad, puede contribuir a mejorar significativamente su calidad de vida y garantizando la eficacia y seguridad de la intervención terapéutica en casos de Emergencia».

Teniendo en cuenta los datos de consumo de 2022 y 2023, se distribuyen anualmente en Emilia-Romaña 2.750 envases de aerosol de glucagón, la mitad de ellos a jóvenes diabéticos.

«La elección interesa especialmente a las familias – continúa el asesor – porque son los niños y los adolescentes los que consumen a menudo el medicamento. Y que, a partir de finales de octubre, tendrán que gastar más de 84 euros por cada dosis administrada. «Una atención sanitaria pública e integral. Precisamente por este motivo, ya hemos presentado una solicitud a la AIFA para que se reevalúe lo antes posible la clasificación de este medicamento que salva vidas en el grupo A. como sea posible.»

«Expresamos nuestro agradecimiento por la voluntad de la región de seguir apoyando a este grupo de pacientes y sus familias, garantizando el suministro gratuito de este medicamento – afirma Bandera -. Inmediatamente después de que el spray de glucagón fuera transferido a la banda C, todas las asociaciones de la región que se ocupan de La diabetes T1 estaba sumamente preocupada e inmediatamente pidió ayuda al sindicato que la representa, que en octubre de 2021 ya había llegado a un acuerdo con el departamento para la distribución gratuita del medicamento a pacientes con riesgo de hipoglucemia, menores de 18 años, pero también a los adultos. También en este caso el consultor nos recibió y nos identificó la solución. Le estamos agradecidos”.

Albaqsimi glucagón en aerosol

Baqimi Glucagon es el único fármaco que salva vidas y que, en caso de hipoglucemia grave, permite restablecer el nivel de azúcar en sangre del paciente mediante un simple aerosol nasal, en lugar de una inyección intramuscular. Esta formulación, además de que no es necesario conservar el fármaco en frigorífico, puede facilitar enormemente su administración, incluso en contextos extraclínicos, especialmente cuando los pacientes diabéticos son niños o adolescentes. Su uso va precedido de una formación adecuada de quienes lo administran, es decir, del personal sanitario, operadores, cuidadores y personal educativo de las escuelas, para garantizar la idoneidad, eficacia y seguridad de la intervención terapéutica en situaciones de emergencia.

Disponible en Italia desde 2020 y reclasificado en la Clase A a partir de 2021, tras una evaluación del Comité de Precios y Reembolsos de Aifa, el glucagón Paqsimi ha vuelto a la Clase C de reembolso a partir del pasado 24 de octubre, a un coste de 84,17 euros por envase monodosis. Gracias a la intervención de la Región, el medicamento correrá íntegramente a cargo del Servicio Regional de Salud y seguirá distribuyéndose gratuitamente a los ciudadanos de Emilia-Romaña.