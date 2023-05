Día Mundial de las Abejas, aliados indispensables «3B Meteo

tiempo de leer

El Día Mundial de la Abeja se celebra el 20 de mayo

Las abejas pueden no haber sido un animal tan atractivo en absoluto. No tienen ojos grandes y expresivos, pero sí muchas patas y un cuerpo peludo. Y vuelan hacia nosotros. pero Si se extingue hoy, podría ser un gran problema. Porque si los perdemos, todos seremos derrotados. Perderán granjeros, restaurantes, floricultores y apicultores. Pero los institutos de investigación, los mercados financieros y todos nosotros también saldremos perdiendo. La reproducción de más del 85% de las plantas terrestres y más del 70% de los cultivos agrícolas depende de las abejas, todas ellas polinizadoras. Pero no solo. El valor económico de la polinización proporcionada por los insectos polinizadores, que transportan el polen, es de miles de millones de dólares anuales: entre $ 235 y $ 577 mil millones de la producción mundial de alimentos depende de su contribución.

Valor con toda probabilidad subestimado. Intentemos dar un ejemplo concreto. De acuerdo con un estudio Realizado por un equipo de investigadores del CATIE – Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza y Turrialba de Costa Rica y la Universidad de Vermont, En ausencia de abejas y pájaros, los caficultores verían caer sus rendimientos en un 25% en el corto plazoPérdida de alrededor de $1.066 por hectárea de cultivo. Por lo tanto, la seguridad económica de los agricultores se basa en el ‘trabajo’ gratuito proporcionado por la naturaleza, sin el cual los costos de producción serían mucho más altos. Por ejemplo, los agricultores deben utilizar métodos de polinización artificial, es decir, transferencia manual de polen mediante cepillado o frotamiento directo de las flores masculinas sobre los estigmas de las flores femeninas. Ejercicio largo y costoso. Proporcionar un ejemplo sobre la base de la ponderación económica de los servicios ecosistémicos puede ser útil para comprender la importancia que las abejas y similares tienen en nuestras vidas, consumo y modelos de mercado, pero los beneficios que brindan van más allá del mero valor económico. De hecho, los insectos polinizadores cosen las relaciones entre todos los organismos, plantas y animales, y mantienen alta la complejidad del mundo. Sin ella, los ecosistemas se volverían inmundos y las especies útiles para alimentar no solo a los humanos sino también a otros animales podrían desaparecer, lo que llevaría a una cadena de extinciones. Para resumir: menos polinizadores significa menores rendimientos, menores ingresos, menos bienestar, más inseguridad.

Hoy en día, la fragmentación del hábitat, el uso de pesticidas, el cambio climático y la urbanización son factores que ponen en riesgo a todas las especies de abejas y todos los demás insectos polinizadores., desde lepidópteros (mariposas y polillas) hasta dípteros y coleópteros. Por supuesto, no es fácil determinar los porcentajes o números de esta disminución, porque a menudo faltan datos precisos y el seguimiento es muy difícil. La Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) indica que el 40% de las especies de abejas están amenazadas. Según las Listas Rojas Europeas de Abejas, de las aproximadamente 2.000 especies de abejas distribuidas en el continente, aproximadamente el 10% se encuentran en declive. En Italia, nuevamente según las Listas Rojas de la UICN de 151 especies nativas evaluadas, 34, o el 22%, son las que están en peligro de extinción. El número de desapariciones que ponen en peligro nuestro bienestar y la vida de otras especies.

Entonces, ¿qué se está haciendo, al menos en Italia, para proteger a los polinizadores? Universidades, parques, empresas, ciudadanos e instituciones trabajan para proteger a estos insectos. ejemplo de proyecto Adaptación de la vida de las abejas. Interviene con acciones piloto en 5 regiones italianas para preservar y aumentar la conectividad ambiental y la heterogeneidad de los hábitats mediante la implementación de infraestructuras verdes orientadas a los polinizadores.. El proyecto Life4PolinizadoresEn cambio, su objetivo es difundir información y mejorar el conocimiento sobre los polinizadores locales en el área; Pero también fomentan la agricultura libre de pesticidas y prácticas respetuosas con el medio rural. Y de la financiación europea -programas de vida, de hecho- pasamos a los negocios. La compañía es punta de lanza en startups de tecnología agrícola 3 abejasque desarrolla sistemas inteligentes de seguimiento y diagnóstico de la salud de las abejas. En dos años ha desarrollado una red de 10.000 apicultores que operan en todo el territorio italiano. Pero también hay apicultura urbanaEmpresa que instala y cuida colmenas en comercios, parques y escuelas, y brinda un servicio educativo para el redescubrimiento de la biodiversidad en contextos urbanos. De hecho, el elemento clave sigue siendo la disponibilidad de flores y plantas en las ciudades: aquí Los proyectos de ciencia ciudadana son un gran motivador para que los ciudadanos creen áreas verdes, mini jardines botánicos y jardinesEsto es para favorecer el descanso y alimento de los insectos que pasan por los centros.

Finalmente la política. La Comisión Europea está trabajando duro para ayudar a restaurar los ecosistemas y proteger la biodiversidad. La Estrategia Europea de la Granja a la Mesa y la Biodiversidad estableció acciones para reducir el declive de los polinizadores: desde la reducción de pesticidas hasta la promoción de la agricultura orgánica, y desde la creación de áreas protegidas hasta la restauración de paisajes degradados. Acciones que también se enmarcan en el “nuevo pacto por los polinizadores” propuesto también por la Comisión Europea, que también habrá que reforzar en Italia. Para aquellos que no estén interesados ​​en estos encantadores insectos, vale la pena recordar el viejo dicho entre los apicultores: «Las abejas y otros insectos y polinizadores nos dan un bocado de cada tres alimentos que comemos». Protegerlos es bueno para todos, incluso para nuestra garganta.

