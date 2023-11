Día Mundial de la Diabetes: Medicamentos que la previenen o promueven

Usar los medicamentos correctamente y tomarlos sólo cuando sea necesario y en la dosis prescrita por su médico es esencial para mantener su salud. Cuando la prevención no farmacológica de la diabetes tipo 2 (es Típico para adultos ) No es suficiente, se puede recurrir a medicamentos que ayuden a reducir las posibilidades de desarrollar esta enfermedad. Por otro lado, también es importante saber que existen medicamentos que, por el contrario, pueden ayudar.

Medicamentos para prevenir la diabetes.

Cuando el cambio de hábitos no da los resultados deseados o si no es posible cambiar el estilo de vida, como en personas de alto riesgo, se puede intentar prevenir la diabetes tipo 2 con terapia farmacológica. De hecho, muchos artículos científicos publicados durante los últimos 20 años han demostrado que el uso de algunos… Medicamentos para el azúcar en sangre Es posible reducir el riesgo de contraer esta enfermedad. En particular,acarbosa Y el metformina Aumentan la sensibilidad periférica a la insulina, lo que reduce la cantidad de glucosa en la sangre. En concreto, la acarbosa actúa sobre la glucosa procedente del tracto digestivo y la metformina sobre la glucosa procedente del hígado. Además, nateglinida Estimula la producción de insulina por las células beta, uno de los primeros déficits en la historia natural de la diabetes, mientras que i tiazolidinediona Reducir el efecto del exceso de grasa sobre la sensibilidad a la insulina. Finalmente, las tres clases más nuevas de antidiabéticos son DPP4-i (inhibidores de la dipeptidil peptidasa IV), GLP-1a (agonistas de GLP-1) y SGLT-2i (glifosinato). «el Efectos Se muestran enfoques farmacológicos para la prevención de la diabetes tipo 2 Limitado en el tiempo No persiste tras suspender el tratamiento. “Por el contrario, los cambios en el estilo de vida producen efectos positivos a largo plazo”, subraya el profesor Garattini.