Dia «desapareció» tras la lesión ante Senegal

Salerno – El inicio de temporada de Boulay no puede calificarse de tranquilo. deyaa En el salernitana. A partir del último día del mercado de fichajes Wolverhampton El Granada llamó a la puerta por el delantero senegalés y horas más tarde llegó una oferta del director deportivo De Sanctis se determinará «irrespetable». Un problema que le costó a Diya no poder contactar Lychee: «deyaa No llamado – Dichos de Sanctis – Porque está claro que sus actitudes y comportamiento durante las últimas 48 horas no le dieron al técnico la idea de que podría afrontar un partido tan complejo como el que tiene por delante. Lychee«.