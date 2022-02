Día de San Valentín 2022: Ideas sobre qué hacer – qué hacer

Bolonia, 13 de febrero de 2022 – ahí está. Un día para temer, amar y odiar San Valentín Es el segundo después de la víspera de Año Nuevo (tal vez) en términos de cuánta ansiedad hay en el aire. Aproximadamente una semana antes de que se llenen los supermercados Cuadrados rojos en forma de corazónLos hoteles ofrecen descuentos para parejas y menús especiales en restaurantes. conspiración masiva contra No relacionadocomo para recordarle que el reloj biológico está funcionando y que es hora de encontrar a su compañero de vida (o pareja).

Pero el Día de San Valentín no es un día de pareja, es un día festivo. amantes Y debemos pensar también en todos los corazones solitarios, abandonados, traicionados que en vano intentarán olvidar lo que es hoy. También habrá sugerencias para aquellos en Esposoclaramente, Ideas de regalo Para aquellos que quieren ser románticos pero tienen un poco de creatividad. a No relacionado Y el prometidoSin dejar a nadie afuera, esto es lo que hay que hacer 14 de febrero.

centrarse Día de San Valentín 2022: Love Journeys in the Marche

Qué hacer (o regalar) si sois pareja

frasco

El día de los enamorados eternos es regalar un tarro. Puede contener bombones, pétalos de rosa o cartas de amor. Una idea podría ser escribir 10, 20, 100 razones por las que te amo en tantas tarjetas. Idea útil para quienes tienen pocos recursos pero romance en venta. También es una buena manera de reciclar.

bonsái

Baglioni cantó «Pequeño amor grande». El bonsái es pequeño pero precioso, necesita cuidados y atención: como lazos. Y al igual que las relaciones, tardan en formarse, que cambia según la mano que formes: cada bonsái es único y diferente a cualquier otro. Metáfora perfecta.

365 razones para estar contigo

Puede ser en forma de carta personal o calendario, siempre que sea francamente romántico, pero también irónico. De hecho, la idea podría ser hacer una lista de 365 razones (una razón para cada día del año) por las que estás con alguien. Las desventajas también se aplican, por supuesto.

redescubrir el cabello

Desde Safo hasta Flaubert, el amor es el tema favorito de los poetas. Es universal y transversal a través de los tiempos, pero también personal. Por una vez al año, uno puede pensar en no dejar que Baci Perugina haga el trabajo sucio y buscar de forma independiente un poema para dedicar a la persona que ama. Se podría, por ejemplo, dejar el papel con el poema envuelto como pergamino en el plato y preparar una cena ligera. vela.

¿Cena en casa o en un restaurante?

Hablando de cenas a la luz de las velas, muchos se muestran escépticos y en ambos casos hay pros y contras. Las preferencias son subjetivas, pero no hay duda de que salir a cenar significa planificar con anticipación. Los restaurantes en San Valentín están muy llenos, además de incómodos, y esto puede estropear en parte un momento digno de intimidad. Además, cocinar para alguien es una excelente forma de demostrar amor y afecto. Pero si no eres un servidor en la cocina, no te asustes: cenar en un restaurante es un capricho que siempre vale la pena darse.

flores, flores

Tiende a ser más noble o considerado un regalo inútil, especialmente del reino masculino. Sin embargo, es clásico, simple y un gesto. siempre apreciado. Las flores tienen el poder de transmitir el mensaje sin decir las palabras, es una idea antigua y significativa. Obviamente, las rosas rojas son las más comunes, pero cada tipo de flor tiene su propio significado. Un poco de investigación en Internet puede decir cuál elegir.

Un viaje fuera de la ciudad

No es fácil aplicar si el Día de San Valentín cae en lunes, como este año, pero un viaje fuera de la ciudad puede posponerse hasta el primer feriado útil que se acerque al 14 de febrero. Lo que no cambia es la belleza de tomarse un momento para salir de la rutina y visitar un lugar nuevo. Para aquellos en Bolonia puede ser un destino personalizado. compañero de rocchetta, lugar sugerente e historias ficticias. a ferraraEn su lugar, se instaló un núcleo maxi-iluminado. Pero en general, todo el país tiene pueblos románticos para caminar de la mano, estés donde estés.

Emilia-Romaña, 10 pueblos que merece la pena visitar

que haces si estas soltero

Amigos «suplentes»

No todos están en una relación comprometida, pero a todos los que tienen al menos un novio (novio o novia) «no les importa el Día de San Valentín». Aquí, este es el día perfecto para organizar algo para hacer juntos. Ya sea una cena con amigos o una tarde de café conversando, la amistad tiene el poder de curar heridas profundas. Aislarse puede parecer la forma más fácil, pero no es la mejor. Si tienes amigos, eso es aún mejor.

Recurso

el 14 de febrero Balnearios Están colonizadas por maridos, pero las más necesitadas de mimos están desconsoladas. Un masaje, un baño de aguas termales o una sauna no pueden solucionar los desengaños amorosos, pero sin duda son muy útiles. Para todos los solteros, las contraseñas deben serÁmate a tí mismoAlma y cuerpo.

Exposiciones y la ciudad del arte

El arte tiene un poder curativo unificador. Incluso si no eres un gran fanático de los museos y las galerías, distraerte nunca está de más. Pasar una tarde en una ciudad hermosa o entre cuadros y fotos ayuda a separar la cabeza del flujo de ideas. Lo importante es rodearte de cosas bonitas.

trabajo de caridad

Ya sea una comida en Caritas o una colaboración improvisada con una asociación local de voluntarios, no importa. Lo que importa es que para sanar las heridas del corazón, puede ser útil descubrir formas alternativas de amor. Aparte de la persona apasionada. A veces un gesto indiferente puede calentar el corazón tanto como recibirlo, ver es creíble.

Fenómeno

Hoy es el día para dejar un pequeño capricho, ya sea dulce, como una caja de bombones, o salado como un buen vino de la tierra (sin pasarse). El 14 de febrero no hay dietas (como en Nochevieja, en realidad). Puede ser algo comestible o cualquier otro gesto al que sueles renunciar por un motivo u otro, lo importante es darse un “capricho”.

viaje no planeado

No solo el amor se escapa. Viajar solo es un remedio eficaz para las heridas del alma. El 14 de febrero es el día perfecto para un día de descanso y momentos locos: coge un tren y ve a donde vayas. O un viaje low cost, simplemente rompe con la rutina y visita un nuevo lugar.