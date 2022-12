«Después demandamos», termina mal – libero Quotidiano

David casa de Campo intervino generalen la A7, y colisionó walter risotto, uno de los muchos fugitivos del Movimiento 5 Estrellas. En verdad, Casaleggio fingió que no había pasado nada mientras Rizzetto estaba furioso por algunas declaraciones de mano dura en su contra, pero también por muchos otros que habían renunciado a la «misión» de Grillina. «Me doy cuenta de que hay un tema para Síndrome afiliado descontento Beneficio – declaró Casaleggio – este síndrome afectaba a personas que recibían enormes beneficios.

«No, detente – intervino Rizzetto, obviamente molesto – No te dejaría decir que obtuve algunos beneficios. Estaba ganando más antes de entrar en política y también estaba mucho más cerca de mi familia. Así que no hay beneficios, podemos demandar más tarde». , pero quédate con los beneficios.” Casaleggio prácticamente lo ignoró y siguió su camino: «Estas personas no saben cómo devolver la ventaja que les han dado y por eso se sienten resentidos».

Casaleggio luego también ofreció una mínima cantidad de autocrítica: «Ciertamente hubo muchos problemas, el principal es el conflicto de intereses de las personas que tienen que decidir sobre algunas reglas y usar ese poder para beneficio personal. La transformación que hemos visto es de un movimiento que era un símbolo que en cambio se convirtió en una marca. «Y una bandera debe ondear».