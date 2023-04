“Después del programa, abrí la hipoteca, pero todo había terminado”.

serena burton dio una entrevista dennis fantinaun ex ganador del programa amigos a maria defilipi, a lo que confiesa que ha cambiado por completo sus formas. Dennis ha renunciado al mundo del espectáculo y hoy trabaja como bartender, pero ha dejado claro que para él no fue una elección deliberada y sobre todo parece esconder cierta amargura al respecto.

Belén, la misteriosa publicación en Instagram desata los rumores. Fans confiados: «Ella está en crisis o embarazada». Que dijo el

¿Andrea Damante y Elisa Visari juntas de nuevo? Los rastros en las redes sociales hacen que los fanáticos sospechen

meteorito

Entrevistada por la periodista en Hoy es otro día, hoy Fantina revivió esta carrera de 20 años, que prácticamente lo vio pasar de superestrella a trapo en muy poco tiempo.Denise fue la primera ganadora del concurso de talentos, pero luego no duró. Su carrera en el entretenimiento Inmediatamente después de eso, el programa no alcanzó el éxito que en cambio eclipsó a otros ganadores en ediciones posteriores.

«En algún momento todo terminó y me encontré sin trabajo. Acababa de obtener una hipoteca y tenía una familia, y no podía quedarme sentada esperando a que viniera un productor.»Cuenta. «Hoy trabajo con un amigo mío que abrió un bar, y no trabajo haciendo esto. Lo importante para mi es ser humilde y generoso, no se trata solo del mundo del espectáculo».

curandero

Dennis siempre ha tratado de permanecer en el negocio de la música. Durante un tiempo, sus proyectos discográficos contaron con el apoyo de Radio Italia, que durante mucho tiempo había estado involucrada en la publicación y producción de sus grabaciones. Pero luego, en 2009, todo cambió y tuvo que volver a otro trabajo. No ocultó su decepción durante la entrevista, pero aún estaba contento con su trabajo. Sin embargo, recientemente admitió por la experiencia de Tale and Which Show que aún no ha dejado de lado su sueño.

Lee el artículo completo

en Leggo.it