«Deslizándose en el traje», Frost en TV – Il Tempo

Davide Casaleggio, hijo del cofundador del Movimiento 5 Estrellas, Gianroberto, vuelve a hablar como invitado en Omnibus, en La7, y en el episodio del viernes 16 de diciembre, es el protagonista de una gélida sesión de preguntas y respuestas con el diputado de Fratelli d’Italia, Walter Rizzetto. Comienza con una dolorosa despedida del movimiento cinco estrellas que acabó en manos de Giuseppe Conte. Casaleggio habla de las últimas veces que Russo se ha interesado por las votaciones y consultas online, y ha habido quien ha pensado en «cambiar el contenido de las preguntas o hacer más votaciones sobre un mismo tema. Es un asunto serio, las reglas». debe ser manejado por personas que no tengan conflicto de intereses», ataca Casaleggio. La referencia a Conte y aquellos con poder en los M5 en ese momento como Luigi Di Maio es obvia. Luego se le preguntó a Casaleggio si él mismo tenía un conflicto de intereses. La respuesta: «Presté mi negocio gratis durante 15 años, y también perdí algo de dinero. Nunca fui electo y no tengo nómina pública, y ganaba mucho más antes de mi actividad política con el movimiento».

Luego, el discurso toca el escándalo de soborno de Qatar en el Parlamento Europeo que barrió a la izquierda. Rizzetto, en ese punto, recuerda las acusaciones de Elena Fattori, la ex grillina que tres años antes acusó a Casaleggio de ser un «lobista» y de usar el movimiento como palanca. “No me parece que lo hayan demandado”, dice el defensor del partido de Georgia Meloni que pregunta a Casaleggio si sus clientes -Real Madrid o Rosso- han tenido reuniones con defensores del M5 en el Gobierno o en el Parlamento.

«Hay que preguntarles a ellos», responde Casaleggio, «yo no he organizado nada, no gestiono la agenda de los clientes de terceros». Rizzetto insiste, ¿por qué no demandó a Ftouri por sus declaraciones? “Te estás metiendo peligrosamente en el mundo de los juicios”, murmura entonces Casaleggio mientras la ex grillina no hablaba de sus clientes. “También me puede demandar a mí”, concluye el diputado de la FdI, “me parece extraño que no haya demandado”.