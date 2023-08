Desempeño de Wall Street en la sesión 24 de agosto de 2023

Principales índices bursátiles de EE. UU. disminuyó entre un 1 y un 2%. Después del inicio de la sesión positiva.

El índice Dow Jones cerró con una caída del 1,08% a 34.099 puntos, mientras que el índice Standard & Poor’s perdió un 1,35% a 4.376 puntos. El peor comportamiento del índice Nasdaq (-1,87% a 13.464 puntos).

Sólo una ligera ventaja para NVIDIA (+0,1% hasta 471,63 dólares, desde el máximo intradiario de 502,66 dólares), tras un diferencial Resultados financieros del segundo trimestre 2023/2024Terminó el período con un fuerte crecimiento en ingresos y rentabilidad; Los datos fueron mejores que el consenso de los analistas. Después de la publicación del informe trimestral, algunos bancos de inversión revisaron al alza el precio objetivo de NVIDIA: en particular, Jp Morgan elevó el precio objetivo de 500 dólares a 600 dólares, confirmando la señal de compra de acciones.

hacia atrás, Destaca el declive de Boeing (-4,94% a 217,28 dólares).